Японский космический зонд начал посадку на отдаленный астероид

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований 21 февраля начали операцию по посадке космического зонда «Хаябуса-2» («Сокол-2») на астероид Рюгу, который отдален от Земли на 340 млн км. Об этом 21 февраля сообщает ТАСС.

Операция по посадке затянулась на несколько часов из-за проверки аппарата. Кроме того, весь процесс осложняется тем, что операторы с Земли не могут управлять зондом, поскольку на таком расстоянии сигнал идет очень долго. Поэтому «Хаябуса-2» выполняет маневр самостоятельно, ориентируясь только на светоотражающий маячок.

По расчетам специалистов, аппарат приземлится на астероид 22 февраля, после чего соберет образцы пород, а затем стартует обратно.

Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, чтобы проникнуть в тайны распространения жизни во Вселенной.

8 февраля сообщалось, что российские ученые рассчитали дату столкновения Земли с крупным астероидом. По их словам, астероид Апофис, диаметр которого составляет 325 метров, приблизится к Земле на критическое расстояние 13 апреля 2029 года, после чего спустя еще несколько десятилетий может столкнуться с нашей планетой.