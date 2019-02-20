Экипаж МКС снова возьмет в космос плюшевую таксу

Очередная миссия на Международную космическую станцию (МКС) в качестве индикатора невесомости возьмет с собой плюшевую таксу. Об этом в среду, 20 февраля, сообщил российский космонавт Алексей Овчинин.

«Индикатором невесомости будет собака такса, которая была у нас в предыдущем полете», — рассказал Овчинин журналистам. По его словам, он также планирует взять на МКС фотографии родных и близких.

Как сообщает «РИА Новости», в настоящий момент экипаж сдает специальные предполетные экзамены. Сам полет запланирован на 14 марта.

Алексей Овчинин ранее, в сентябре 2018 года, рассказывал о планах космонавтов взять на МКС плюшевую таксу в качестве индикатора невесомости. Он пояснил, что индикатор необходим для того, чтобы космонавты в корабле, жестко пристегнутые к креслам, могли понять, когда наступает невесомость. По его словам, до этого в космос брали игрушечную сову.