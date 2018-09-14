Прямой эфир

Экипаж МКС возьмет в космос плюшевую таксу

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индикатором невесомости экипажа космического корабля «Союз МС-10», который отправится на Международную космическую станцию (МКС) 11 октября, станет плюшевая такса. Об этом журналистам рассказал командир корабля Алексей Овчинин. 

«В роли индикатора невесомости будет мягкая игрушка. Первый раз это была сова, в этот раз будет такса», — сказал он перед началом экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина.

Он пояснил, что индикатор необходим для того, чтобы космонавты в корабле, жестко пристегнутые к креслам, могли понять, когда наступает невесомость. Овчинин также рассказал, что они планируют отвезти в космос магнитный 3D-биопринтер

«Россия впервые в космосе будет проводить эксперимент. Будем пытаться печатать ткани на этом биопринтере», — цитирует космонавта «РИА Новости».

30 августа на МКС возникла нештатная ситуация. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см. Ведется расследование данного инцидента. По одной из версий, причиной появления дыры стала утечка воздуха. Также рассматривается гипотеза, согласно которой отверстие было проделано преднамеренно. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Развод невозможен: почему МКС нельзя поделить
Какими могут быть последствия «космического скандала»
Рогозин обсудил с главой NASA инцидент с утечкой воздуха на МКС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017