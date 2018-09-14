Экипаж МКС возьмет в космос плюшевую таксу

Индикатором невесомости экипажа космического корабля «Союз МС-10», который отправится на Международную космическую станцию (МКС) 11 октября, станет плюшевая такса. Об этом журналистам рассказал командир корабля Алексей Овчинин.

«В роли индикатора невесомости будет мягкая игрушка. Первый раз это была сова, в этот раз будет такса», — сказал он перед началом экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина.

Он пояснил, что индикатор необходим для того, чтобы космонавты в корабле, жестко пристегнутые к креслам, могли понять, когда наступает невесомость. Овчинин также рассказал, что они планируют отвезти в космос магнитный 3D-биопринтер

«Россия впервые в космосе будет проводить эксперимент. Будем пытаться печатать ткани на этом биопринтере», — цитирует космонавта «РИА Новости».

30 августа на МКС возникла нештатная ситуация. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см. Ведется расследование данного инцидента. По одной из версий, причиной появления дыры стала утечка воздуха. Также рассматривается гипотеза, согласно которой отверстие было проделано преднамеренно.