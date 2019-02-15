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«Роскосмос» предупредил о рисках при стыковке коммерческих кораблей США с МКС

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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
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«Роскосмос» предупредил США о повышенных рисках для экипажа Международной космической станции при стыковке американских коммерческих кораблей с МКС.

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В госкорпорации рассказали, что их специалисты вместе с сотрудниками Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) изучили возможные варианты стыковки кораблей напрямую, минуя манипулятор на американском сегменте МКС. В итоге стороны пришли к выводу, что при выполнении некоторых сценариев риски для экипажа станции значительно повышаются, пишет ТАСС.

В «Роскосмосе» заявили, что в настоящее время специалисты работают над тем, чтобы снизить эти угрозы. При этом не уточняется, о каких именно опасностях идет речь.

6 февраля NASA перенесло на 2 марта испытательный полет корабля Crew Dragon компании SpaceX, который в беспилотном режиме должен был отправиться к МКС. Причиной тому стала необходимость завершить испытания оборудования, а также подготовить диспетчеров полета и руководителей миссии.

10 февраля стало известно, что в апреле текущего года к Международной космической станции полетят три грузовых корабля — российский «Прогресс МС-11» и американские Dragon и Cygnus.

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