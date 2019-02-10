Стали известны планы по отправке грузов на МКС в апреле

Один российский и два американских грузовых космических корабля отправят на Международную космическую станцию (МКС) в апреле. Об этом сообщило «РИА Новости».

«По текущему плану, согласованному с американской стороной, в апреле на МКС летят три грузовых космических корабля: российский «Прогресс МС-11» 4 апреля и американские Dragon и Cygnus — соответственно 12 и 17 апреля», — цитирует агентство слова своего источника в ракетно-космической отрасли.

7 февраля стало известно, что к началу 2020 года на американский сегмент МКС на модуле Tranquility доставят новый туалет. Ранее сообщалось об утечке воды из туалета в американском отсеке МКС. До момента, когда утечку удалось остановить, в модуль вылилось около 10 л воды. Для ее сбора потребовались все имеющиеся на станции полотенца.

6 февраля NASA перенесло на 2 марта испытательный полет корабля Crew Dragon компании SpaceX в беспилотном режиме к МКС. Причиной тому стала необходимость завершить испытания оборудования а также подготовить диспетчеров полета и руководителей миссии.