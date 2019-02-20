Мир увидел суперлуние

Такой большой Луны в этом году мы больше не увидим.

Две ночи подряд — 18 и 19 февраля — она находилась на максимально близком расстоянии. Рукой подать — чуть меньше 360 тыс. км. Небесное тело будто стало

больше и светило на треть ярче.

За суперлунием следили во всех странах мира. В Португалии, Греции, Нидерландах,

Штатах и, конечно, в России. Красавица Луна теперь главная героиня Instagram.