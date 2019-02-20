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Далекая и близкая: что увидел мир во время суперлуния

Лучшие кадры уникального природного явления со всего мира
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Суперлуние
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Жители Земли по всему миру прошедшей ночью смогли наблюдать суперлуние. Это явление, при котором полная Луна приближается к Земле на минимальное расстояние. Суперлуние в Москве
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Суперлуние
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ozkan Bilgin
Горнолыжный курорт в Турции
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Суперлуние
Фото: TASS/EPA/Lavandeira jr
Кафедральный собор в испанском городе Сантьяго-де-Компостела
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Суперлуние
Фото: TASS/EPA/Anthony Anex
Луна над швейцарскими Альпами
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Суперлуние
Фото: Getty Images/Gary Hershorn
Манхэттен в Нью-Йорке
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Суперлуние
Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Над Лондоном
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Суперлуние
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Мечеть в Алма-Ате
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Суперлуние
Фото: TASS/EPA/Francisco Guasco
Гвадалахара, столица мексиканского штата Халиско
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Суперлуние
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Полная луна над радиотелескопом Центра дальней космической связи в селе Молочное, Крым
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Суперлуние
Фото: Global look Press/Imago/Xinhua/Zheng Huansong
Парк пятидесятилетия в Брюсселе
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