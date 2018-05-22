Просто космос

Very Large Telescope расположен на высоте 2,6 тыс. м над уровнем моря в чилийской пустыне Атакама. Этот комплекс из четырех телескопов, объединенных в одну систему, считается самым большим телескопом на планете по общей площади зеркал. С 1998 года с его помощью специалисты Европейской южной обсерватории изучают космическое пространство