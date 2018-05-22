Просто космос

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Туманности и другие галактики в объективе одного из самых больших телескопов в мире
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Фото: Европейская южная обсерватория/eso.org/H.H.Heyer
Very Large Telescope расположен на высоте 2,6 тыс. м над уровнем моря в чилийской пустыне Атакама. Этот комплекс из четырех телескопов, объединенных в одну систему, считается самым большим телескопом на планете по общей площади зеркал. С 1998 года с его помощью специалисты Европейской южной обсерватории изучают космическое пространство
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Фото: ESO/J. Emerson/VISTA. Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit
Туманность Пламя в созвездии Орион
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Фото: ESO/APEX/T. Preibisch et al. (Submillimetre); N. Smith, University of Minnesota/NOAO/AURA/NSF (Optical)
Туманность Карина
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Фото: ESO/H. Drass et al
Туманность Ориона
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Фото: Европейская южная обсерватория/eso.org
Спиральная галактика с перемычкой NGC 7098 в созвездии Октант
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Фото: Европейская южная обсерватория/eso.org
Галактика SMM J2135-0102
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Фото: ESO/IDA/Danish 1.5 m/R. Gendler and J.-E. Ovaldsen
Галактика Сомбреро в созвездии Девы
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Фото: Европейская южная обсерватория/eso.org
Удаленная галактика A2744_YD4 в созвездии Скульптора
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Фото: Европейская южная обсерватория/eso.org
Туманность Бегущий Цыпленок в созвездии Центавра
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Фото: Европейская южная обсерватория
Туманность Улитка
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В понедельник, 21 мая, в мире отметили Международный день космоса. В честь праздника портал iz.ru отобрал снимки, сделанные одним из самых больших телескопов на планете — так называемым Very Large Telescope («Очень большой телескоп». — Прим. iz.ru), который работает в составе Европейской южной обсерватории в Чили
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