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«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе. Об этом говорится в заявке на получение патента, опубликованной в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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Отмечается, что аппарат в случае завершения сроков эксплуатации или поломки будет получать сигнал на самоуничтожение с Земли. После этого в условиях действия космических факторов спутник сможет буквально «испариться», освободить место на околоземной орбите и снизить концентрацию космического мусора.

Согласно проекту, это будет происходить благодаря нагреву и материалу спутника, который предлагается изготавливать из составляющих, обладающих свойством сублимации, то есть перехода из твердого в газообразное состояние при нагревании.

Для того, чтобы аппарат не развалился раньше времени, его предлагается покрывать специальной пленкой.

В 2016 году в «Роскосмосе» заявили, что если не заниматься решением проблемы космического мусора, то через 100–200 лет развитие космической деятельности может прекратиться из-за заполнения околоземной орбиты элементами техники, пишет «РИА Новости».

31 июля был опубликован первый снимок от российской космической обсерватории «Спектр-РГ».

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