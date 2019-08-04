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«Роскосмос» отложил запуск метеоспутника «Арктика-М» на два года

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Отправка в космос метеорологического спутника «Арктика-М» №2 для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе перенесен с 2021 на 2023 год.

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Об этом говорится в документах госкорпорации «Роскосмос», размещенных на сайте госзакупок. Ранее с 2019 на 2020 год был отложен запуск спутника «Арктика-М» №1.

Как сообщает «РИА Новости», в федеральной космической программе России на 2016-2025 годы также имелись планы осуществить запуски еще трех аппаратов «Арктика-М».

Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит собирать метеорологические и гидрологические данные о состоянии полярных областей Земли.

При этом аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения. Отмечается, что у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки.

Выведение на орбиту аппаратов позволит Гидрометцентру повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.

Сейчас в составе российской орбитальной группировки работают четыре спутника гидрометеорологического назначения – три низкоорбитальных («Метеор-М») и один геостационарный («Электро-Л»).

Ранее стало известно, что что в 2023–2025 годах с целью повышения точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС на орбиту выведут шесть высокоорбитальных навигационных спутников «Глонасс-В».

В 2030 году орбитальная группировка полностью перейдет использование космических аппаратов нового поколения «Глонасс-К2». Они отличаются от предыдущего поколения большим количеством излучаемых навигационных сигналов и сроком службы.

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