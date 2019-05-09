ГЛОНАСС полностью перейдет на спутники нового поколения в 2025 году

Российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС полностью перейдет на использование космических аппаратов нового поколения «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» в 2025 году.

Об этом говорится в материалах госкорпорации «Роскосмос», имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

Также отмечается, что в 2023-2025 годах с целью повышения точности системы ГЛОНАСС на орбиту выведут шесть высокоорбитальных навигационных спутников «Глонасс-В».

При этом указывается, что два спутника выведут с помощью ракет-носителей «Союз-2.1б» в 2023 и 2024 годах, в 2025 году — четыре аппарата с использованием ракет «Ангара-А5».

Орбитальная группировка ГЛОНАСС включает 26 космических аппаратов (24 «Глонасса-М» и два «Глонасс-К»). В 2025 году прекратится эксплуатация последнего спутника «Глонасса-М», и в системе будут использоваться аппараты «Глонасс-К» и «Глонасс-К2».

В 2030 году орбитальная группировка полностью перейдет на спутники «Глонасс-К2». Они отличаются от аппарата предыдущего поколения большим количеством излучаемых навигационных сигналов и сроком службы.

В ноябре 2018 года сообщалось, что ГЛОНАСС получит шесть новых спутников к 2023 году. Аппараты будут предоставлять услуги высокоточной навигации.