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ГЛОНАСС получит шесть спутников к 2023 году

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС будет предоставлять услуги высокоточной навигации благодаря шести новым спутникам, которые поступят на высокую эллиптическую орбиту. Об этом сказано в презентации первого замглавы «Роскосмоса» Юрия Урличича.

«Орбитальная группировка высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС из шести космических аппаратов, находящихся по два космических аппарата в трех орбитальных плоскостях, будет образовывать на поверхности Земли две трассы», — сказано в презентации.

Услуги высокоточной навигации будут предоставляться с 2023 года, отмечает агентство «РИА Новости».

На данный момент в состав системы ГЛОНАСС входят 27 космических аппаратов.

4 ноября спутник «Глонасс-М» был успешно выведен на орбиту разгонный блоком «Фрегат». Аппарат уже принят на управление наземными средствами ВКС, установлена связь, бортовые системы спутника функционируют нормально.

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