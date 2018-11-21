ГЛОНАСС получит шесть спутников к 2023 году

Российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС будет предоставлять услуги высокоточной навигации благодаря шести новым спутникам, которые поступят на высокую эллиптическую орбиту. Об этом сказано в презентации первого замглавы «Роскосмоса» Юрия Урличича.

«Орбитальная группировка высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС из шести космических аппаратов, находящихся по два космических аппарата в трех орбитальных плоскостях, будет образовывать на поверхности Земли две трассы», — сказано в презентации.

Услуги высокоточной навигации будут предоставляться с 2023 года, отмечает агентство «РИА Новости».

На данный момент в состав системы ГЛОНАСС входят 27 космических аппаратов.

4 ноября спутник «Глонасс-М» был успешно выведен на орбиту разгонный блоком «Фрегат». Аппарат уже принят на управление наземными средствами ВКС, установлена связь, бортовые системы спутника функционируют нормально.