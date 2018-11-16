Медведев одобрил временный ввоз в ДФО иномарок без системы ЭРА-ГЛОНАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился с предложением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко и вице-премьера Юрия Трутнева сделать необязательной установку системы аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные праворульные автомобили. Об этом глава кабмина заявил в пятницу, 16 ноября.

«Давайте еще раз это проанализируем, и в целом можно подумать о подготовке временного порядка ввоза такого рода автомобилей. Посмотреть на то, как процессы пойдут и здесь, в Приморье, и на территории других территорий ДФО… Пусть такой временный порядок будет подготовлен», — цитирует Медведева ТАСС.

С 1 января 2017 года в России действует закон, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Данная система призвана сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия.

На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Установка на ввозимые из Японии машины системы ГЛОНАСС привело к росту цен. Кроме того, существует проблема конфликта оборудования.

Уже летом 2017 года сообщалось, что автомобилисты в Приморском крае начали испытывать трудности с использованием системы ГЛОНАСС.