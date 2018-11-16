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Приморье хотят включить в проект по обеспечению детей бесплатными лекарствами

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Фото: TAСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина
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Приморский край может войти в пилотный проект по бесплатному обеспечению детей лекарствами. Соответствующий вопрос обсудили врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кожемяко отметил высокий уровень потребности региона в подобном обеспечении лекарствами.

«Знаю, что в правительстве сегодня готовится решение о включении нескольких регионов в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. Хотелось бы попросить вас, чтобы Приморье с учетом большой потребности, важности этого, большого количества детей, было включено в этот проект», — приводит слова Кожемяко «РИА Новости».

«Подготовьте документы», — ответил Медведев.

Встреча проходила 16 ноября в аэропорту Владивостока. Российский премьер также сообщил, что правительство выделило Приморскому краю 660 млн рублей на закупку медицинского оборудования и другие социальные нужды, и еще 850 млн рублей для обеспечения сбалансированности бюджета края.

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