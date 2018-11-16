Прямой эфир

Кожемяко попросил правительство помочь в восстановлении мостов в Приморье

0
Фото: ЕФСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Приморья обратились к правительству РФ с просьбой оказать финансовую поддержку для восстановления аварийных мостов в крае. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил врио губернатора региона Олег Кожемяко на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Дороги, мосты после наводнений, да и, в общем-то, из-за неправильно организованной работы в крае, находятся в плачевном состоянии. <...> Мы, со своей стороны, на 2019 год принимаем ряд мер, конечно. Хотелось бы обратиться к вам, чтобы было принято особое решение по выделению средств, совместно с Минтрансом России, на восстановление мостов», — цитирует Кожемяко ТАСС.

По словам исполняющего обязанности главы региона, после наводнений в Приморье в неудовлетворительном состоянии находятся порядка 149 мостов, еще шесть разрушены, всего в ремонте нуждаются 400 переправ.

Крупные паводки обрушились на Приморский край в августе и сентябре. От разлива рек пострадало множество населенных пунктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приморье хотят включить в проект по обеспечению детей бесплатными лекарствами
Кожемяко подал документы для регистрации на выборах главы Приморья

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017