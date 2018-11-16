Кожемяко попросил правительство помочь в восстановлении мостов в Приморье

Власти Приморья обратились к правительству РФ с просьбой оказать финансовую поддержку для восстановления аварийных мостов в крае. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил врио губернатора региона Олег Кожемяко на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Дороги, мосты после наводнений, да и, в общем-то, из-за неправильно организованной работы в крае, находятся в плачевном состоянии. <...> Мы, со своей стороны, на 2019 год принимаем ряд мер, конечно. Хотелось бы обратиться к вам, чтобы было принято особое решение по выделению средств, совместно с Минтрансом России, на восстановление мостов», — цитирует Кожемяко ТАСС.

По словам исполняющего обязанности главы региона, после наводнений в Приморье в неудовлетворительном состоянии находятся порядка 149 мостов, еще шесть разрушены, всего в ремонте нуждаются 400 переправ.

Крупные паводки обрушились на Приморский край в августе и сентябре. От разлива рек пострадало множество населенных пунктов.