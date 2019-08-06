В США заявили о скором начале работы американского космического командования

Космическое командование США может начать работу уже в августе. Об этом заявил во вторник, 6 августа, американский генерал-лейтенант Ричард Эванс во время выступления на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в городе Хантсвиль.

«Мы ожидаем, что командование начнет работу примерно в этом месяце», — сказал он на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в штате Алабама, передает «РИА Новости».

Президент США Дональд Трамп в феврале 2019 года подписал меморандум, предусматривающий создание космических сил США, пишет RT.

Позднее американский лидер заявил, что американская администрация признала космос военной областью и «сделала создание космических сил приоритетом национальной безопасности».

18 января российский МИД призвал США отказаться от попыток перезапустить программу бывшего американского президента Рональда Рейгана «звездные войны» на новом технологическом уровне. Особое волнение у дипломатов вызывают положения, касающиеся планов развития космического сегмента ПРО. В ведомстве считают, что подобные идеи и их реализация неизбежно приведут к началу гонки вооружений.