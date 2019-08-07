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Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. Эту цифру можно сопоставить с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн рублей.

Как отмечают в Росстате, это наименьший показатель за последние пять лет. Некоторое улучшение ситуации с теневыми доходами эксперты объяснили снижением потребительской активности граждан и, как следствие, падением спроса на услуги фрилансеров.

По оценке директора Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды, в 2014–2015 годах количество людей, которые получали зарплату в конверте или «халтурили», доходило до 40% от работающего населения. Сейчас доля тех, кто так или иначе получает доход в «серой» зоне, сократилась до 30%.

Однако серые зарплаты всё равно остаются привлекательными из-за недоверия россиян к пенсионной системе. В этих условиях на первый план выходит заработок «здесь и сейчас», а что он в конверте — уже вторично.

По мнению доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Никиты Моисеева, если сделать пенсионную систему максимально прозрачной, ежегодно индексировать пенсии на размер инфляции прошлого года или более, то уже через пять лет люди менее охотно будут соглашаться на «серые» схемы оплаты труда.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий:

Теневой вектор: объем серых зарплат в России превысил 13 трлн

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