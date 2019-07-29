Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Исследовательский центр Superjob 29 июля опубликовал пять самых привлекательных предложений работодателей в крупнейших городах России.

В обзор вошли 18 городов: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск и Челябинск.

Врач гинеколог-репродуктолог с зарплатой от 500 тыс. рублей в месяц стал самой высокооплачиваемой вакансией июля в России. Предложение открыто в Москве для специалиста с опытом работы от трех лет.

Технический директор, который станет отвечать за создание программного обеспечения, ИТ-проекта, приложений и платформ, сможет рассчитывать в Москве на зарплату от 250 тыс. рублей.

Также зарплату от 250 тыс. рублей предлагают исполнительному директору производственного холдинга в Челябинске.

В Санкт-Петербурге в июле лучшее предложение открыто для старшего инженера-программиста с зарплатой от 180 тыс. до 250 тыс. рублей. В его обязанности входит, в частности, создание веб-приложений.

При этом в ряде городов зарплаты существенно отличаются от лидеров. В частности, в Перми самая доходная вакансия — руководитель филиала с зарплатой от 65 тыс. рублей. Сотрудник обязан будет организовать эффективную работу технического отдела по монтажу натяжных потолков.

В свою очередь компания HeadHunter выпустила исследование, согласно которому специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.