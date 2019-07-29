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В России выявили нехватку токарей и слесарей

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Почти половина российских специалистов по поиску персонала сталкиваются с нехваткой претендентов на позиции квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным образованием (43%). Об этом сообщается в исследовании компании HeadHunter.

К этой категории, например, относятся, позиции токаря и слесаря техника на заводе и другие, передает «РИА Новости».

Говоря о качествах, которые специалисты по подбору персонала хотят видеть у соискателей на позицию квалифицированного рабочего, опрошенные отметили, что они должны быть добросовестными и дисциплинированными (56%), иметь специализированные знания и навыки (55%), а также быть готовыми к переобучению и повышению квалификации (37%).

Отмечается, что в реальности кандидаты на данные позиции демонстрировали в первую очередь специализированные навыки (31%), добросовестность и дисциплинированность (28%), готовность к переобучению (20%).

В июне сообщалось, что в России могут создать национальный шорт-лист рабочих профессий, по которым наблюдается острая нехватка специалистов. Целью создания списка является снижение уровня безработицы среди молодежи.

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