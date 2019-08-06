Эксперт оценил количество работающих по специальности россиян

Основатель и директор Московской школы программистов Сергей Шедов в беседе с «Известиями» положительно оценил процент работающих по професии россиян.

Ранее 6 августа стало известно, что более половины россиян — почти 57% — работают по профессии или в смежной сфере. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития для «Мониторинга экономической ситуации в России».

«Россиян, работа которых соответствует полученной ими специальности, становится больше. На мой взгляд, 57% — это хороший показатель. Соответственно, общий уровень специалистов на местах растет, что благоприятно скажется на экономике», — сказал Сергей Шедов.

Он напомнил, что, по данным Росстата, в 2017 году этот показатель составлял 27%. В то же время до сих пор полностью не решена проблема отставания образования от рынка труда, отметил эксперт.

«Высокая скорость развития новых технологий привела к цифровизации всех сфер деятельности. Из-за этого новые специальности, в том числе в IT, стали появляться так быстро, что система образования не успевает готовить соответствующих специалистов», — сказал директор Московской школы программистов.

Однако благодаря активному росту рынка дополнительного образования люди все-таки успевают получить необходимое образование до того, как приступают к поиску работы, заключил собеседник «Известий».

Ранее портал «Авито Работа» опубликовал данные опроса, согласно которым почти треть россиян готовы сменить место жительства ради удачного трудоустройства. При этом готовые к переезду соискатели рассчитывают на более высокую зарплату, чем у тех, кто не согласен переезжать.