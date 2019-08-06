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57% россиян работают по профессии или смежной специальности

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Более половины россиян — почти 57% — работают по профессии или в смежной сфере. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития для «Мониторинга экономической ситуации в России».

При этом более двух третей работающих россиян характеризуют сферу своей занятости как устойчивую, тогда как каждый пятый опасается, что может потерять работу, передает ТАСС.

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Оценивая собственный уровень образования, 11% респондентов сообщили, что имеют образование высокого качества. Еще 34% назвали полагают, что получили образование по качеству «выше среднего». Следовательно, по оценке экспертов, более 40% респондентов можно назвать вполне конкурентоспособными на рынке труда.

Тем временем более половины респондентов признались, что имеют образование среднего или низкого качества, поэтому вынуждены выбирать на рынке труда специальности, не требующие особых компетенций.

Исследование основано на репрезентативном опросе 3 тыс. респондентов в возрасте 25–65 лет, который проводился в 2018 году.

Ранее портал «Авито Работа» опубликовал данные опроса, согласно которым почти треть россиян готовы сменить место жительства ради удачного трудоустройства. При этом готовые к переезду соискатели рассчитывают на более высокую зарплату, чем у тех, кто не согласен переезжать.

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