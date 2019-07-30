Названы признаки профессионального выгорания

Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.

По мнению экспертов, выгорание, или, согласно терминологии специалистов, состояние полного истощения проявляется в негативном отношении к профессии и снижении общей работоспособности, а также в эмоциональной истощенности, пишет RT.

Уточняется, что негативное восприятие своей профессии выражается в циничном отношении к труду, повышенной конфликтности и формальности контактов с окружающими.

Падение работоспособности, по мнению экспертов, выражается в снижении чувства ценности своей деятельности, профессиональной самооценки и компетентности в работе. В этой связи у работников появляется безразличие к своему труду и ощущение полной несостоятельности, пишет «Федеральное агентство новостей».

В НИИ медицины труда отметили, что эмоциональная истощенность, или чувство опустошенности и исчерпанности эмоциональных ресурсов, а также негативные установки по отношению к себе и окружающим, работе и жизни в целом приводят к срывам в стрессовых ситуациях.

Помимо этого, эмоциональное выгорание может характеризоваться нарушением сна, головными болями, раздражительностью, а также наличием алкоголизма и табакокурения.

Специалисты отмечают, что выгоранию подвержены врачи, в частности, реаниматологи и терапевты, учителя, полицейские, пилоты, социальные работники, а также другие представители многих профессий. В основном в зоне риска находятся молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет, сообщает телеканал «360».

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