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Психологи дали советы возвращающимся из отпуска

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Фото: ТАСС/dpa/Peter Steffen
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Специалисты московского департамента труда и социальной защиты рекомендовали возвращаться из отпуска к середине рабочей недели, чтобы до выходных оставалось меньше дней. Кроме того, они рекомендовали после поездок два-три дня побыть дома, в привычной обстановке, и только после этого приступать к работе.

«На первые рабочие дни хорошо бы иметь не слишком тяжелую программу: одно или два важных дела и что-то рутинное, не очень значимое», — цитирует рекомендации агентство городских новостей «Москва».

Время отпуска лучше посвящать именно отдыху, а не делам, так как они — тоже работа. Если избежать нагрузки невозможно, ее нужно чередовать с расслаблением.

Если взять отпуск именно летом не получается, нужно запланировать его на другое время — это будет морально поддерживать. При отсутствии финансовых возможностей путешествовать можно отложить отпуск или заняться тем, что не требует больших затрат, но приносит удовольствие — прогулками, творчеством, выездами в ближайший пригород.

Ранее в июле психологи рассказали о плюсах работы летом. По их словам, сезонное снижение нагрузки позволяет после работы заняться хобби или посетить интересные мероприятия.

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