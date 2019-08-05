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Почти треть россиян оказались готовы переехать ради подходящей работы

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Фото: Depositphotos
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В России увеличилась доля соискателей, которые ради работы готовы сменить место жительства. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного «Авито Работа», во II квартале 28,3% соискателей заявили о готовности переехать ради подходящей работы. Год назад их было 26,9%.

Результаты исследования, опубликованные в понедельник, 5 августа, свидетельствуют, что самыми мобильными оказались москвичи (34,2% из них готовы к переезду), а наиболее привязанными к своему городу стали воронежцы (к переезду готовы 17,1%).

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При этом кандидаты, рассматривающие работу в другом городе или регионе рассчитывают и на более высокую зарплату, чем у тех, кто не намерен менять место жительства.

Что касается сфер деятельности, работники которых готовы к переезду, то здесь лидируют строительство (39,8% соискателей), автомобильная промышленность (30,8%), а также производство и сельское хозяйство (30,5%).

«Уникальный случай отмечен в Москве: в сфере «Домашний персонал» численность готовых к переезду соискателей на 42,9% больше, чем тех, кто намерен оставаться в городе», — говорится в результатах исследования.

16 июля сообщалось, что эксперты сервиса для размещения объявлений «Авито» проанализировали рынок труда в крупнейших городах России и выяснили, что спрос среди работодателей на сезонных работников в сфере туризма неуклонно растет по всей стране. Эта тенденция коснулась даже городов, которые не являются традиционно курортными.

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