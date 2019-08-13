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Космонавт рассказал о предполагаемых нововведениях в скафандре для Луны

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса
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Герой России, космонавт Павел Виноградов предположил, какие новинки могут быть внедрены в новой модели скафандра для работы в открытом космосе и на Луне.

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«Все выходные скафандры, которые сегодня используются нами, американцами и больше никем, были разработаны для Луны. Новые компьютеры, фильтры, насосы, материалы, оболочка (могут быть разработаны для скафандра — Ред.)», — заявил он в эфире НСН.

Ранее 13 августа генеральный директор — главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе впервые предлагается изготовить из композитных материалов.

На проект «Орлан» планируют отвести четыре года. Поздняков отметил, что для большей подвижности жесткую часть нового скафандра могут сделать короче, а для работы на Луне будет создана специальная модификация, включающая в себя штаны для передвижения по поверхности спутника Земли.

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