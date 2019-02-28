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«Нанотехнологический центр композитов» начал производство лестничных трапов

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Фото: nccrussia.com
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«Нанотехнологический центр композитов» (НЦК) запустил производство полнокомпозитных лестничных трапов для эксплуатации в условиях агрессивной среды. Они пополнят ассортимент продукции компании, состоящий из композитных автобусов, дорожного покрытия, трубопроводов и опор воздушных линий электропередачи.

Лестничные трапы собирают из стеклопластиковых профилей и швеллеров. Их главным достоинством являются высокий уровень прочности, легкость, долгий срок службы (порядка 50 лет), устойчивость к коррозии и химически агрессивной среде.

Как отмечается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, расширить производственную линейку предприятие смогло благодаря тому, что в 2018 году оно стало резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

«Сегодня НЦК —одно из крупнейших предприятий в ОЭЗ. Производственная площадь — более 14 тыс. кв. м. Особый статус позволил компании снизить издержки и расширить ассортимент выпускаемой продукции», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В свою очередь гендиректор «Нанотехнологического центра композитов» Алексей Раннев добавил, что вступление в ОЭЗ позволило компании ежедневно наращивать производственные мощности, и, таким образом, увеличивать объем продукции и композитов.

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