Турецкий бизнес изучает возможности локализации в столичной ОЭЗ

Столичную особую экономическую зону посетили бизнесмены из Турции. Цель встречи — знакомство представителей турецкого бизнес-сообщества с условиями локализации в ОЭЗ «Технополис «Москва» и некоторыми ее резидентами.

Напомним, в октябре этого года представители Teknopark Ankara и Ivedik OSB побывали на площадке столичной особой экономической зоны в Печатниках и подписали меморандум о сотрудничестве. Сегодня Ассоциация экспортеров Турции (TIM), представляющая интересы 70 тысяч турецких компаний, привезла в столичную ОЭЗ представителей автомобильной, строительной, химической, IT и текстильной отраслей промышленности.

Визит турецких гостей завершился экскурсией по производственному корпусу Технополиса «Москва» в Печатниках и посещением компаний «Нанотехнологический центр композитов» и «НоваМедика».

«В Турции работает много успешных производств, у которых есть чему поучиться, но и у Москвы имеются привлекательные предложения для зарубежных инвесторов. Мы видим большой интерес со стороны Турции к российским рынкам и будем рады предложить высокотехнологичным компаниям наши площадки особой экономической зоны - браунфилд в Печатниках и гринфилд в Зеленограде для размещения производства. Предоставляемые льготы позволяют резидентам экономить расходы по платежам и налогам до 47%», — прокомментировал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

ОЭЗ «Технополис «Москва» — специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой деятельности. Одна из основных задач по управлению ОЭЗ — создание благоприятных условий для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в развитие сферы высокотехнологичных и наукоемких производств города Москвы. Инфраструктура особой экономической зоны «Технополис «Москва» создана за счет средств как федерального, так и регионального бюджета. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2017 № 489 «Об особой экономической зоне технико-внедренческого типа, созданной на территории г. Москвы» в 2017 году территория увеличена на 47,59 га за счет земельных участков, расположенных на территориях муниципальных округов Старое Крюково, Силино и Печатники. Таким образом, сегодня в ОЭЗ входит 5 площадок. Общая площадь ОЭЗ 207,5 га. На сегодняшний день резидентами ОЭЗ «Технополис «Москва» являются 50 компаний. Они занимаются разработками и инновациями в сфере высокотехнологичного производства в т.ч. микроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий, медицинского оборудования. Резиденты уже осуществили инвестиции в развитие своих производств в размере порядка 16,9 миллиарда рублей и создали более 5 тысячи рабочих мест.

С момента передачи полномочий по управлению особой экономической зоной «Технополис «Москва» Правительству Москвы в сентябре 2016 года реестр резидентов особой экономической зоны пополнился 12 новыми резидентами, общий объем заявленных инвестиций которых составляет 13 млрд. 605 млн руб. При этом, в результате реализации проектов, будет создано порядка 3 тыс. новых рабочих мест.