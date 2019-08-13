Прямой эфир

Новый российский скафандр могут изготовить из композитных материалов

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе впервые предлагается изготовить из композитных материалов. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил генеральный директор — главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

Заправка в космос: в России создают проект подзарядки спутников на орбите
Это продлит ресурс космических аппаратов в 1,5 раза

По его словам, предположительно могут быть попытки сделать композитную кирасу (жесткий корпус скафандру). При этом он отметил, что нынешний вариант из алюминия дает дополнительную защиту жизненно важных органов с точки зрения радиационной защиты.

Ранее Поздняков рассказал, что в России на НПП «Звезда» планируют разработать новый модульный скафандр для космонавтов. Контракт предполагается подписать с РКК «Энергия».

Новейший российский скафандр «Орлан-МКС» с автоматической системой охлаждения и широким использованием современных материалов, который сейчас используется на МКС, не приспособлен для нахождения на поверхности планет и служит только для выхода в космос.

16 декабря стало известно, что Россия опережает США в качестве скафандров.

Отмечается, что скафандры NASA не отвечают техническим требованиям, не вполне безопасны, поэтому вся надежда на новые «Орлан-МКС».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт назвал дезинформацией слухи о нехватке композитов для «Авангарда»
«Нанотехнологический центр композитов» начал производство лестничных трапов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017