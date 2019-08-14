Южноуральским врачам сократили зарплату после жалоб на ее нехватку

После жалобы южноуральских врачей на зарплату им выплатили еще меньше денег. Об этом в среду, 14 августа, сообщает 74.ru.

Врачи медико-санитарной части № 72 города Трехгорного Челябинской области получили новые выплаты после жалоб на маленькую зарплату. Как сообщили сотрудники, они оказались еще меньше, чем предыдущие. Дотягивать зарплату до минимального размера оплаты труда пришлось санитаркам и медсестрам.

По словам одной из медсестер поликлиники, только в месяце, когда женщине пришлось работать за четверых, зарплата приблизилась к планке в 30 тыс., но после вычета налогов она составила 23 тыс. рублей.

«Я практически не уходила. Отрабатывала, сумку брала и шла в стационар, потому что смена уже начиналась ночная. Утром оттуда сдавалась и шла обратно в поликлинику. С открытия и до закрытия поликлиники плюс ночные смены», — рассказала медсестра, добавив, что физически не сможет постоянно работать в таком режиме. Женщина отметила, что при совмещаемой работе за вычетом подоходного налога медсестры у них в больнице обычно получают аванс в 5 тыс. и зарплату в 12 тыс. рублей.

Уровень дохода врачей в больнице также не улучшился. Одна из сотрудниц сообщила, что в текущем месяце получила 16 тыс. рублей, что на 2 тыс. больше предыдущей выплаты, которую ей выдали после отпуска. Женщина пыталась оспорить уровень своей зарплаты, но руководство не пошло ей навстречу.

Начальство медсанчасти отрицает проблему низких зарплат. На запрос, отправленный три недели назад, издание получило официальный ответ руководства, цифры в котором значительно превышают показатели в расчетных листах. Таким образом, если верить ответу руководства, средняя зарплата врачей за семь месяцев 2019 года составляет 59 282,75 рубля, среднего медперсонала — 29 698,26 рубля, младшего медицинского персонала — 22 507,01 рубля. Главный врач в официальном ответе отметил, что «в соответствии с письмом ФМБА России от 27.03.2019 года с 1 октября 2019 года будет произведено повышение должностных окладов на 4,3% работникам МСЧ № 72, кроме начальника МСЧ, его заместителей и главного бухгалтера».

В 2019 году медперсоналу Челябинской области изменили систему начисления зарплаты, увеличив оклады и сократив премии. Медсанчасть № 72 подчиняется Федеральному медико-биологическому агентству, из-за чего эти изменения их не затронули. Врачи сообщили, что обращения работников поступали напрямую в администрацию города Трехгорного, администрацию президента РФ, прокуратуру, министерства здравоохранения Челябинской области и РФ и в Трехгорный городской суд. После этого проводились многочисленные проверки вышестоящих организаций: прокуратуры, комиссии по труду, Счетной палаты, ТОФОМС по Челябинской области, Ашинского филиала ОМС и Росздравнадзора. По результатам их работы нарушений в начислении заработной платы и выплаты работникам обнаружено не было.

Работники пожаловались на уровень доходов врио губернатора Алексею Текслеру во время его приезда в город. По словам представителей медсанчасти, Текслер пообещал им помочь. В правительстве региона рассказали, что минздрав уже обнаружил несоответствия в начислениях по всем категориям, а в настоящее время готовится обращение в ФМБА России.

В конце июля в Смоленской области сообщили об острой нехватке сотрудников и машин скорой помощи.