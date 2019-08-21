Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь

Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Выяснилось, что самая высокая заработная плата зафиксирована в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 173 тыс. рублей.

На второй строчке оказалась зарплата в сфере производства табачных изделий, которая составила 113 тыс. рублей. На третьем месте расположилась деятельность воздушного и космического транспорта с зарплатами в 128,4 тыс. рублей.

Среди самых низких зарплат оказались сферы производства одежды — 20,2 тыс. рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тыс. рублей и производства мебели — 26,1 тыс. рублей.

20 августа Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду.