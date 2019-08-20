Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

В 2018 году больше всего на еду потратили жители Ингушетии, Дагестана и Чукотки, меньше всего — Татарстана, Югры и Москвы. Такие данные содержатся в отчете Росстата.

Отмечается, что в прошлом году у жителей Ингушетии на питание и напитки уходило 57,9% всех расходов. У жителей Дагестана — 53,8%, Чукотки — 47,7%. При этом жители столицы тратили на еду в среднем 24,5% от всех денег, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — 23,1% и Татарстана — 21,8%.

Как пояснила доцент кафедры экономики и статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская, высокие расходы на еду объясняются тремя факторами: низкой заработной платой, составом семьи и стоимостью продуктов. По ее словам, средняя заработная плата в Ингушетии, по данным на январь 2019 года, составила 22,8 тыс. рублей.

«По этому показателю регион занимает предпоследнее место среди всех субъектов России. Зарплаты ниже этого уровня зафиксированы только в Республике Дагестан (24,1 тыс. рублей)», — сказала специалист журналистам «РИА Новости» во вторник, 20 августа.

Она отметила, что в Дагестане стоимость минимального набора продуктов питания, по данным на январь 2019 года, составила 3 941 рубль, примерно такой же показатель был в Ингушетии. При этом сейчас стоимость минимального набора увеличилась и превысила 4 тыс. рублей.

Лебединская также отметила, что в данных регионах доля детей одна из самых больших по стране: Дагестан — 27,1%, Ингушетия — 31,7%, Чукотка — 22,4%. При этом в Москве эта цифра составляет всего 12,8%.

«А еще национальный менталитет не позволяет в большинстве случаев заменять дорогую говядину и баранину (303 рублей за кг) более дешевой свининой», — добавила она.

28 мая Роccтат опубликовал доклад, согласно которому почти половине российских семей (48,2%) в IV квартале 2018 году денег хватало только на еду и одежду, однако средств на покупку товаров длительного потребления, таких как телефоны, крупная бытовая техника, мебель, у них не было.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал аккуратно оценивать данные статистики, потому что они иногда меняются «буквально на следующий день». По словам пресс-секретаря президента, придать положительную динамику экономике и уровню благосостояния россиян призваны национальные проекты.