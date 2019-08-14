Росстат посчитал число родившихся вне брака детей в России

В России больше 21% детей рождается от родителей, не состоящих в браке. Об этом сообщил Росстат в отчете по итогам 2018 года.

Незамужние женщины в прошлом году родили 340 364 ребенка, в то время как общее число младенцев, рожденных в стране, достигло показателей в 1 604 344 человека, сообщает «РИА Новости».

Самое большое количество детей, рожденных вне брака, появилось на свет в Туве — это 60,4% от общего числа родившихся в 2018 году. В Чечне их число составило 41,8%, а на Чукотке — 40,5%. В этих регионах не принято официально регистрировать отношения и религиозных обрядов для них достаточно.

Самое малое количество женщин, родивших без узаконивания отношений, было зафиксировано в Кабардино-Балкарии (10,2%), в Пензенской области (12,9%) и в Белгородской области (13,3%).

14 августа сообщалось, что россияне стали реже разводиться и меньше жениться, а 12 августа стало известно, что, по итогам первого квартала 2019 года, Москва является лидером среди российских регионов по количеству зарегистрированных браков.