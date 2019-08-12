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Молодожены смогут заключить брак в красивую дату в любых загсах Москвы

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Все московские загсы проведут свадебные церемонии в четверг, 19 сентября 2019 года, в связи с большим количеством обращений о проведении регистрации брака в красивые даты. Об этом 12 августа сообщила начальник управления ЗАГС столицы Елена Ефремова.

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По ее словам, у молодоженов пользуются популярностью даты с повторяющимися цифрами. Так, в прошлом году 08.08.2018 в Москве было зарегистрировано 645 браков. 19 сентября текущего года торжественные регистрации браков проходят только во дворцах бракосочетания, но из-за большого количества обращений граждан их будут проводить в некоторых отделах, где обычно церемонии проводятся в пятницу и субботу.

Таким образом, 19 сентября молодожены смогут зарегистрировать брак в торжественной обстановке в 34 отделах ЗАГС Москвы. Заявление можно подать через единый портал госуслуг или лично в отделах ЗАГС.

«Пары стараются продумать церемонию в такие даты заранее. Подача заявления в ЗАГС начинается за год и заканчивается за месяц до планируемой [даты] регистрации брака», — цитирует Ефремову агентство городских новостей «Москва».

По итогам первого квартала 2019 года Москва является лидером среди российских регионов по количеству зарегистрированных браков. В столице прошло 13,8 тыс. свадебных церемоний, сообщает «Москва 24».

6 августа начальник Управления ЗАГС Москвы рассказала, что наибольшей популярностью у вступающих в брак пользуются лето и начало осени.

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