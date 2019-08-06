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В Москве назвали самый популярный сезон для проведения свадеб

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Фото: агентство городских новостей Москва/Марина Чашина
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Начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова рассказала, какие месяцы пользуются у вступающих в брак наибольшей популярностью. Об этом 6 августа сообщает «РИА Новости».

По словам Ефремовой, лето и начало осени остаются самым востребованным временем для свадеб. Так, с начала лета в столице были зарегистрированы 25 тыс. семейных союзов.

Она также отметила, что в 2018 году с июня по сентябрь столичные отделы ЗАГС ежемесячно регистрировали не менее 10 тыс. пар, а в августе это число достигло 12 тыс.

12 июля сообщалось, что немецкая супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

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