В Москве назвали самый популярный сезон для проведения свадеб

Начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова рассказала, какие месяцы пользуются у вступающих в брак наибольшей популярностью. Об этом 6 августа сообщает «РИА Новости».

По словам Ефремовой, лето и начало осени остаются самым востребованным временем для свадеб. Так, с начала лета в столице были зарегистрированы 25 тыс. семейных союзов.

Она также отметила, что в 2018 году с июня по сентябрь столичные отделы ЗАГС ежемесячно регистрировали не менее 10 тыс. пар, а в августе это число достигло 12 тыс.

12 июля сообщалось, что немецкая супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца.