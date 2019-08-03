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Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

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Фото: twitter.com
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Женщина, надевшая на свадьбу сына платье, схожее с нарядом невесты, и сделавшая такую же прическу, стала предметом насмешек в Сети. Снимком с торжества, на котором невеста стоит справа от жениха, а мать — слева, поделилось 2 августа британское издание Mirror.

Изначально фотография появилась на Reddit. Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд. Прически у будущих родственниц также очень похожи.

«Мать жениха даже не представляет, насколько она не права», — прокомментировал один из пользователей. У еще одного комментатора возникло ощущение, что на торжественной церемонии присутствуют две невесты. Также пользователи отметили, что мать держит сына за руку, словно не хочет отпустить его в собственную семейную жизнь.

В мае жительница бразильского города Белу-Оризонти Жуссара Дутра Коту выразила желание выйти замуж за саму себя. По словам женщины, после свадьбы она останется открытой для отношений с другими людьми.

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