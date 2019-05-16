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В Сети раскритиковали совместивших свадьбу и похороны молодоженов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Пользователи Сети не оценили «практичности» молодоженов из США, решивших совместить свадебную церемонию и похороны тети, пишет таблоид The Sun.

Пара из Калифорнии в Facebook опубликовала печальные вести о смерти тети, но пообещала не отменять свадьбу, так как сразу две церемонии стоили бы очень дорого.

«Возможно, некоторые из вас уже получили известия — но тетя Карен, к сожалению, ушла по естественным причинам. Мы все глубоко опечалены ее потерей, но мы обещаем, что не отменим свадьбу на следующей неделе», — написала невеста.

При этом молодожены попросили гостей не стесняться во время их бракосочетания и подходить прощаться с покойницей, которая будет лежать неподалеку в открытом гробу.

Пользователи соцсети пришли в шок от такого подхода.

«Значит, это совместная свадьба и похороны, чтобы сэкономить на церковных расходах? Так странно», — удивился один из них.

«Я в ужасе!» — признался другой.

Еще один друг семейства назвал покойную тетю «вишенкой» на торте странного торжества.

В феврале прошлого года сообщалось, что в Китае решили запретить стриптиз на похоронах.

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