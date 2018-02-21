В Китае решили запретить стриптиз на похоронах

Власти Китая будут бороться с традиционными эротическими танцами и другими бурными развлечениями во время похорон.

Как сообщает The Global Times, это явление в первую очередь планируется искоренить в 19 городах провинций Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Хэбэй.

Издание отмечает, что в национальной традиции Китая похороны не считаются поводом для скорби. В ходе мероприятия принято праздновать начало путешествия покойного по загробному миру.

Министерство культуры КНР просит граждан докладывать по специальной горячей линии о подобных инцидентах на похоронах, сообщает «360».

В январе портал iz.ru сообщал, что главу минлесхоза Оренбургской области уволили после скандального клипа со стриптизом, в котором снялись сотрудники ведомства.



