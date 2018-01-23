Прямой эфир

Главу минлесхоза Оренбургской области уволили после клипа со стриптизом

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уволил министра лесного и охотничьего хозяйства региона Виктора Тонких после публикации в интернете видеоклипа, в котором чиновники министерства распивают алкогольные напитки, играют в карты на бюджетные деньги и танцуют стриптиз. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее агентство сообщило со ссылкой на источник в правительстве области, что по этому делу идут разбирательства.

«Губернатор области Юрий Берг уволил главу минсельхоза Виктора Петровича Тонких, а также троих его заместителей, которые были в ролике», — пояснил представитель администрации главы региона.

23 января в социальных сетях и СМИ появился видеоклип, действие которого происходит в Министерстве лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области. На кадрах чиновники пьют пиво и играют в карты, используя в качестве ставок бюджетные деньги, а затем человек, похожий на главу министерства, зачитывает несколько «указов губернатора» о том, что в лесу области появились «чудовища». После этого чиновники переодеваются в женские костюмы исторических персонажей, изображают танец у шеста и показывают мужской стриптиз.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, видео смонтировано небрежно, из чего складывается впечатление, что ролик не предназначен для широкой общественности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пенсионерки станцевали под Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов
Ролик ульяновских курсантов оказался пародией на клип британских военных

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017