Главу минлесхоза Оренбургской области уволили после клипа со стриптизом

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уволил министра лесного и охотничьего хозяйства региона Виктора Тонких после публикации в интернете видеоклипа, в котором чиновники министерства распивают алкогольные напитки, играют в карты на бюджетные деньги и танцуют стриптиз. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее агентство сообщило со ссылкой на источник в правительстве области, что по этому делу идут разбирательства.

«Губернатор области Юрий Берг уволил главу минсельхоза Виктора Петровича Тонких, а также троих его заместителей, которые были в ролике», — пояснил представитель администрации главы региона.

23 января в социальных сетях и СМИ появился видеоклип, действие которого происходит в Министерстве лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области. На кадрах чиновники пьют пиво и играют в карты, используя в качестве ставок бюджетные деньги, а затем человек, похожий на главу министерства, зачитывает несколько «указов губернатора» о том, что в лесу области появились «чудовища». После этого чиновники переодеваются в женские костюмы исторических персонажей, изображают танец у шеста и показывают мужской стриптиз.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, видео смонтировано небрежно, из чего складывается впечатление, что ролик не предназначен для широкой общественности.