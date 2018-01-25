Сотрудники минлесхоза Оренбурга уволились после клипа со стриптизом

Несколько сотрудников Минлесхоза Оренбургской области уволились по собственному желанию после скандального клипа со стриптизом, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное правительство.

Сколько конкретно человек написали заявление об уходе, власти не рассказали.

Министр лестного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и трое его заместителей сняли ролик, где они развлекаются в женских костюмах, париках и с бутылкой спиртного. Скорее всего, они готовили видео для очередного корпоратива.

Однако глава области юмор не оценил и уволил своих подчиненных.

Это не первый случай, когда смешные видео становятся причиной увольнения сотрудников госучреждения. Так, завотделением больницы скорой помощи в Красноярске пришлось покинуть свой пост после ролика с новогоднего корпоратива, где она изображает танец живота под музыку.