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Врач красноярской больницы уволилась после видео c корпоратива

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Завотделением больницы скорой медицинской помощи в Красноярске уволилась по собственному желанию после обнародования видео с новогоднего корпоратива, сообщил сотрудник медучреждения Андрей Любченко.

В конце декабря 2017 года местные СМИ опубликовали ролик, где медики отмечают Новый год в стенах больницы, хотя на подобные застолья был наложен запрет. 

На кадрах видно, что женщины танцевали танец живота под музыку.

«Заведующая написала заявление по собственному желанию, после того как узнала, что этот случай получил огласку. Оно подписано. Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru публиковал видео, на котором полицейские Южно-Сахалинска пытались остановить снежками угонщика иномарки.

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