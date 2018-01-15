Полицейские пытались остановить снежками угонщика иномарки

Очевидец снял на видео погоню полицейских за угнанным автомобилем в Южно-Сахалинске.

На кадрах видно, как два автоинспектора бросают снег в лобовое стекло иномарки, которая проносится мимо них на высокой скорости.

Однако тактика силовиков не привела к нужному результату — остановить угонщика так и не удалось.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американец показал уборку снега с помощью дрифта. На кадрах можно увидеть, как он описывает круги по парковке, очищая ее от снега.