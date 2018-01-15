Прямой эфир

Полицейские пытались остановить снежками угонщика иномарки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очевидец снял на видео погоню полицейских за угнанным автомобилем в Южно-Сахалинске.

На кадрах видно, как два автоинспектора бросают снег в лобовое стекло иномарки, которая проносится мимо них на высокой скорости. 

Однако тактика силовиков не привела к нужному результату — остановить угонщика так и не удалось.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американец показал уборку снега с помощью дрифта. На кадрах можно увидеть, как он описывает круги по парковке, очищая ее от снега. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Nissan, Mitsubishi и Renault инвестируют $1 млрд в новые технологии
Автомобиль израильтянина обстреляли у реки Иордан

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017