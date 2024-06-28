После дебатов в США ранее не определившиеся американцы хотят голосовать за Трампа

После дебатов в США Reuters провело опрос, в ходе которого выяснилось, что американские избиратели, которые ранее не могли сделать выбор между кандидатами в президенты страны Джо Байденом и Дональдом Трампом, теперь склонились к голосованию за республиканца. Об этом сообщается на сайте агентства в пятницу, 28 мая.

Так, из 13 «неопределившихся» 10 человек назвали выступление действующего президента США Байдена немощным, растерянным, неловким и трудным для просмотра.

«Джо Байден с самого начала выглядел очень слабым и растерянным. Меня беспокоит, что наши глобальные враги видят Джо Байдена именно таким. Я была шокирована и встревожена. Мне неприятно видеть, что наш президент ведет себя подобным образом на телевидении и на глазах у всего мира», — заявила пенсионерка Джина Гэннон, добавив, что однозначно будет голосовать за Трампа.

Похожее мнение высказал еще один опрошенный — рыботорговец Скотт Харрингтон.

«Я в принципе не определился, но надеялся, что Байден будет достаточно хорош, чтобы я мог проголосовать за него. Мне очень не нравится Трамп. Я боялся, что окажется, что Байден непригоден для работы [президентом], но он оказался еще хуже, чем я опасался. Возможно, я просто воздержусь», — поделился с Reuters мужчина.

Инженер-программист из Южной Каролины Том Райх, в свою очередь, отметил хорошую форму бывшего американского лидера Трампа.

«Трамп был просто Трампом. С точки зрения снижения когнитивных способностей я не увидел в Трампе [ничего подобного]», — заявил Райх.

По данным последнего опроса Reuters, около 20% избирателей США не определились, за кого будут голосовать на выборах в конце этого года. Президентские дебаты обычно имеют ограниченное влияние на избирателей, и выборы, вероятно, будут решаться тысячами голосов в небольшом количестве колеблющихся штатов. Обоим кандидатам необходимо привлечь на свою сторону относительно небольшое число неопределившихся избирателей.

Первые теледебаты между Байденом и его соперником Трампом состоялись накануне, 27 июня. Последний в ходе дебатов указал на невнятную речь Байдена. Телеканал NBC назвал выступление Байдена на дебатах коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу.

Действующий президент США после завершения дебатов, в свою очередь заявил, справился хорошо. Между тем телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в партии демократов началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных предвыборных дебатов Байдена с Трампом в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что неудачное выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.