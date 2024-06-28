NBC назвал выступление Байдена коллективным самоубийством демократов

Выступление президента США Джо Байдена на дебатах сопоставимо с коллективным самоубийством демократов. Об этом 28 июня сообщил телеканал NBC.

«Демократы только что совершили коллективное самоубийство. <…> Президент Байден не может победить. Эти дебаты — гвоздь в политический гроб», — прокомментировал телеканалу партийный стратег, работавший над президентскими кампаниями.

По его словам, во время выступления кандидат от демократической партии вызвал опасения касаемо своих физических и умственных способностей.

«С самого начала дебатов 81-летний мужчина, похоже, с трудом мог даже говорить. В первые минуты президент неоднократно спотыкался в словах, оговаривался и терял ход мыслей», — описал президента NBC.

Телеканал сообщил, что были у него проблемы и помимо дрожащего голоса. В моменты молчания Байден смотрел куда-то вдаль, а нападения экс-президента США Дональда Трампа часто оставлял без ответа и должного внимания.

Как отметил NBC помощник Байдена, это было «не идеальное начало» для президента, но в предвыборном штабе в Делавэре «массовой паники не было».

В этот же день Байден в ходе дебатов с Трампом запутался в названии многозначных чисел. Президент США нередко оговаривается, но не всегда исправляется в моменте.

Во время дебатов Трамп назвал Байдена таким же преступником, как его сын. Джо Байден, в свою очередь, перешел на личности и позволил себе публичное оскорбление своего оппонента, назвав того «неудачником и лузером».

Ранее, 14 июня, СМИ сообщили, что состояние президента США повергло в шок присутствующих на саммите G7 в Италии. В первый день саммита 81-летний Байден всё время отбивался от группы коллег-лидеров, бродил потерянным и не явился на ужин президента Италии Серджо Маттареллы.

С начала 2024 года сотрудникам по связям с общественностью Белого дома приходилось исправлять публичные выступления президента Байдена по меньшей мере 148 раз, показал анализ официальных стенограмм, проведенный порталом Daily Caller.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.