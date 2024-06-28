Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах
Общество
Генпрокурор РФ пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили 25 БПЛА над регионами РФ за ночь
Общество
В РЖД сообщили о восстановлении движения на участке схода вагонов в Коми
Мир
Саммит Евросовета не утвердил меры по выделению Киеву кредита на $50 млрд
Экономика
Уровень долговой нагрузки регионов может снизиться до 15%
Политика
Путин поздравил выпускников школ и пожелал им реализовать свое призвание
Мир
В результате попытки госпереворота в Боливии пострадали 14 человек
Мир
Трамп во время дебатов обвинил Байдена в превращении США в «страну третьего мира»
Мир
МСОП внес карликовых слонов Борнео в Красный список
Мир
Лидеры ЕС решили начать разработку нового режима санкций против России
Армия
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Общество
Жителей Москвы предупредили о 30-градусной жаре 28 июня
Армия
Экипажи танков Т-72 уничтожают ВСУ на правом берегу Днепра
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении пяти БПЛА над Брянской областью
Мир
Пранкеры Вован и Лексус допустили розыгрыш Байдена в будущем
Мир
Штаб Трампа объявил о его победе на дебатах с Байденом
Сюжет:

NBC назвал выступление Байдена коллективным самоубийством демократов

0
Фото: REUTERS/Marco Bello
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выступление президента США Джо Байдена на дебатах сопоставимо с коллективным самоубийством демократов. Об этом 28 июня сообщил телеканал NBC.

«Демократы только что совершили коллективное самоубийство. <…> Президент Байден не может победить. Эти дебаты — гвоздь в политический гроб», — прокомментировал телеканалу партийный стратег, работавший над президентскими кампаниями.

По его словам, во время выступления кандидат от демократической партии вызвал опасения касаемо своих физических и умственных способностей.

«С самого начала дебатов 81-летний мужчина, похоже, с трудом мог даже говорить. В первые минуты президент неоднократно спотыкался в словах, оговаривался и терял ход мыслей», — описал президента NBC.

Телеканал сообщил, что были у него проблемы и помимо дрожащего голоса. В моменты молчания Байден смотрел куда-то вдаль, а нападения экс-президента США Дональда Трампа часто оставлял без ответа и должного внимания.

Как отметил NBC помощник Байдена, это было «не идеальное начало» для президента, но в предвыборном штабе в Делавэре «массовой паники не было».

На финишной хромой: могут ли Трамп и Байден выйти из президентской гонки
Чем завершился «супервторник» и что мешает обоим кандидатам на пути к должности лидера США

В этот же день Байден в ходе дебатов с Трампом запутался в названии многозначных чисел. Президент США нередко оговаривается, но не всегда исправляется в моменте.

Во время дебатов Трамп назвал Байдена таким же преступником, как его сын. Джо Байден, в свою очередь, перешел на личности и позволил себе публичное оскорбление своего оппонента, назвав того «неудачником и лузером».

Ранее, 14 июня, СМИ сообщили, что состояние президента США повергло в шок присутствующих на саммите G7 в Италии. В первый день саммита 81-летний Байден всё время отбивался от группы коллег-лидеров, бродил потерянным и не явился на ужин президента Италии Серджо Маттареллы.

С начала 2024 года сотрудникам по связям с общественностью Белого дома приходилось исправлять публичные выступления президента Байдена по меньшей мере 148 раз, показал анализ официальных стенограмм, проведенный порталом Daily Caller.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024