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Трамп назвал Байдена таким же преступником, как его сын

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Экс-президент США и кандидат на грядущих президентских выборах Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов в четверг, 27 июня, назвал своего оппонента, действующего главу государства Джо Байдена, преступником, который окажется в тюрьме, как только «покинет Белый дом».

«Его сын — осужденный преступник и будет осужден еще много раз. Джо мог бы стать осужденным преступником, учитывая всё, что он натворил. Этот человек — преступник», — заявил Трамп.

При этом кандидат от Республиканской партии, признанный виновным по уголовному делу о подлоге финансовых документов, назвал себя совершенно невиновным человеком, «не сделавшим ничего плохого».

Джо Байден, в свою очередь, в ходе дебатов перешел на личности и позволил себе публичное оскорбление своего оппонента, назвав того «неудачником и лузером».

Оружейный допрос: как дело Хантера об огнестреле повлияет на Джо Байдена
И могут ли сына президента США признать виновным

11 июня присяжные признали сына президента Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о хранении оружия и в отрицании употребления наркотиков при покупке огнестрельного оружия. Теперь ему может грозить вплоть до 25 лет тюремного заключения, а также штраф до $750 тыс. в случае вынесения приговора судьей.

Уточняется, что сын американского лидера в 2018 году при покупке пистолета «Кольт» солгал, отрицая употребление наркотиков, что является нарушением. Помимо дела об оружии ему предъявлено девять обвинений, связанных с налогами. По делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более $1 млн он должен предстать перед судом 20 июня.

Президент Байден заявил, что примет любой исход уголовного дела сына и будет уважать судебный процесс. Он также выразил надежду на подачу апелляции.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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