Присяжные признали Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения

Присяжные признали сына президента США Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о хранении оружия. Об этом 11 июня сообщил телеканал CNN.

Байдена признали виновным во лжи об употреблении наркотиков при покупке огнестрельного оружия. Согласно заключению, он нарушил закон, призванный помешать наркозависимым владеть оружием.

Байдену может грозить вплоть до 25 лет тюремного заключения, а также штраф до $750 тыс. в случае вынесения приговора судьей, отмечает телеканал. Суд, в свою очередь, отложил рассмотрение дела до среды, 12 июня.

При этом первый день заседания по делу о нарушениях при хранении оружия Байденом завершился без вынесения вердикта жюри присяжных. Отмечалось, что до этого около недели присяжные наблюдали прения сторон в суде штата Делавэр

Сыну американского лидера Джо Байдена Хантеру предъявлено обвинение в том, что в 2018 году при покупке пистолета «Кольт» он солгал, отрицая употребление наркотиков, что является нарушением.

Помимо дела об оружии ему предъявлено девять обвинений, связанных с налогами. По делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более $1 млн он должен предстать перед судом 20 июня.

Ранее, 11 января, сын действующего президента США отказался признавать себя виновным в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн. По мнению суда, он потратил средства на «роскошный образ жизни».

До этого, 7 декабря, Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Отмечается, что он потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».