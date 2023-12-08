Сына Байдена обвинили в неуплате налогов на сумму $1,4 млн

Сын президента США Джо Байдена Хантер обвиняется по девяти пунктам ввиду неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщается в обвинительном заключении окружного суда Центрального округа Калифорнии.

«В период с 2016 года по 15 октября 2020 года обвиняемый потратил эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера, словом, на всё, кроме уплаты своих налогов», — указывается в документе.

Помимо этого, уточняется, что Хантер Байден израсходовал примерно «$1 млн в 2016 году, $1,4 млн в 2017 году, $1,8 млн в 2018 году и $600 тыс. в 2019 году».

Ранее в этот день телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что федеральной прокуратурой США против сына американского президента было подготовлено новое уголовное дело.

«Обвинения [Хантеру Байдену] выдвинуты по девяти пунктам, включая отказ от регистрации и уплаты налогов, сокрытие доходов от налогообложения, а также подачу ложной или фиктивной налоговой декларации», — говорится в материале телеканала.

4 декабря сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила пресс-брифинг, не ответив на заданный ей вопрос о денежных средствах, которые президент США Джо Байден мог получить от компании своего сына Хантера. Жан-Пьер не предоставила ответа на интересующий журналиста вопрос, лишь отметив, что информацией могут владеть сотрудники офиса адвоката Белого дома.

Ранее, 26 сентября, стало известно, что сын Байдена Хантер получил $260 тыс. от инвестора из Китая на адрес своего отца. Тогда глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил, что Байден знал о подобных финансовых операциях сына.