Синдром Хантера: дело сына Байдена решили не спускать на тормозах

Расследование по делу сына президента США Хантера Байдена приняло новый оборот. Вначале в Соединенных Штатах отозвали его сделку со следствием, а потом назначили спецпрокурора, расширив его полномочия для проведения следствия. На этом настаивали республиканцы, которые в последнее время публикуют всё больше компромата на семью американского лидера. Однако эти меры вовсе не устроили консерваторов. Подробности — в материале «Известий».

Выгодная сделка

Американский министр юстиции, генпрокурор Меррик Гарланд на днях назначил спецпрокурора по делу сына президента США Хантера Байдена. Им стал прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс, ранее уже расследовавший операции Байдена-младшего, а теперь получивший более широкие полномочия для проведения следствия.

Сына Джозефа Байдена обвиняют в том, что он не заплатил налоги на сумму, превышающую $100 тыс., в 2017 и 2018 годах. Помимо этого, Хантера подозревают в том, что, будучи наркозависимым, он владел огнестрельным оружием.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявляет о назначении спецпрокурором по делу сына президента США Хантера Байдена Дэвида Вайса во время краткого заявления в министерстве юстиции в Вашингтоне Фото: REUTERS/Bonnie Cash

В конце июля казалось, что следствие по делу Байдена подходит к концу. Сын главы государства готовился официально заключить сделку со следствием по обвинению в налоговых преступлениях и незаконном приобретении и хранении оружия. При условии признания подсудимым вины следователи собирались квалифицировать эти правонарушения как проступки и избавить Хантера от тюремного заключения.

Это вызвало большое возмущение в обществе, в частности среди республиканцев. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти назвал возможную договоренность сладкой сделкой для Хантера.

Соглашение провалилось

В итоге сделка сорвалась. 26 июля на судебном заседании судья Мэриеллен Норейка, назначенная еще во время президентства Дональда Трампа, выразила обеспокоенность по поводу условий сделки . В результате Байден-младший не стал признавать себя виновным в неуплате налогов, чтобы избежать разбирательства по делу о хранении оружия.

Здание суда в Уилмингтоне, в котором слушается дело Хантера Байдена о неуплате налогов Фото: TASS/EPA/SHAWN THEW

На фоне этого в конгрессе США опубликовали новую порцию компромата об иностранном бизнесе Хантера. В документе сообщалось о многомиллионных переводах на счета Байденов из Казахстана, Украины и России. Также стало известно, что с некоторыми бизнесменами, которые отправляли деньги, Джозеф Байден, занимавший тогда пост вице-президента, встречался лично.

Республиканцы рекомендовали минюсту назначить независимого спецпрокурора для проведения беспристрастного расследования. Им в результате и стал Дэвид Вайс. Однако консерваторы вновь оказались недовольны, поскольку именно Вайс изъявлял готовность заключить столь критикуемое соглашение с Хантером Байденом. После этого лидеры республиканцев заявили о необходимости объявить импичмент американскому лидеру.

Дотянуть до 2024 года

По словам младшего научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасии Буниной, недавно республиканцы сообщили, что продолжающееся расследование по делу Хантера Байдена негативно влияет на исследования общественного мнения в отношении деятельности его отца Джозефа Байдена.

— Продолжать расследование — напрямую в интересах консерваторов, даже если оно не приведет к каким-то новым, потрясающим публику откровениям. Им важно поддерживать ощущение того, что ближайший родственник нынешнего и, возможно, будущего президента не является законопослушным гражданином. Это будет и дальше бросать тень на самого Байдена и отталкивать от него колеблющихся избирателей, — предполагает политолог.

По ее словам, помимо политического, есть еще и процессуальный уровень.

Хантер Байден покидает федеральный суд после слушания дела о признании вины по двум обвинениям в умышленной неуплате подоходного налога в Уилмингтоне, штат Делавэр. 26 июля 2023 года Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

— Ни адвокаты, ни прокуроры, которые изначально запрашивали соглашение, не имели представления о том, как оно будет работать. Стороны видели его по-разному. В итоге они оказались недовольны договоренностью. Процесс еще идет, он довольно унылый, и в интересах республиканцев его затягивать. К тому же еще появляется конфликт интересов, — добавила аналитик.

Американист отметила, что сотрудники, назначенные по делу Хантера Байдена, так или иначе имеют связи с Трампом.

Сторонники кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на ярмарке штата Айова Фото: REUTERS/Scott Morgan

— Может создаться впечатление, что это преследование по политическим мотивам. Не уверена, что дело в этом, они выполняют свою работу, но с учетом партийных предпочтений они не уверены, что дело можно закрыть. Помимо двух официальных обвинений против сына президента существует еще одна конспирологическая теория о том, что Хантер использовал отца в своих лоббистских интересах, — сообщила специалист.

Она добавила, что республиканцы активно продвигают эту мысль, при этом никаких объективных доказательств у них нет.

— Они надеются, что рано или поздно появится что-то похожее на доказательство и они смогут это использовать, чтобы окончательно утопить Хантера Байдена. В общественном сознании два обвинения и эта конспирологическая теория смешиваются, и люди перестают доверять вообще любой информации по поводу сына американского лидера, поэтому они начинают сомневаться в честности Джозефа Байдена в том числе, — уверена эксперт.

Президент США Джо Байден, первая леди Джилл Байден, Хантер Байден и Бо Байден – младший наблюдают за фейерверком во время празднования Дня независимости на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. 4 июля 2023 года Фото: REUTERS/Julia Nikhinson

По мнению Буниной, дело будет и дальше продолжаться, республиканцы будут использовать для этого все возможные инструменты.

— Это на самом деле негативно влияет на кампанию Джозефа Байдена, он неоднократно выражал разочарование по этому поводу. Но это находится за пределами контроля президента. Республиканцы и те, кто работает в юридической системе на их стороне, делают всё возможное для того, чтобы дотянуть это до 2024 года, чтобы дело Хантера Байдена шло параллельно с делом Трампа, чтобы фокус внимания был не только на Республиканской партии и к обеим сторонам было подорвано доверие, — резюмировала политолог.

На руку новому кандидату

Схожую точку зрения разделяет руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктория Журавлева. В беседе с «Известиями» она отметила, что в деле Хантера Байдена существуют два фактора.

— Один из них — политический, поскольку идет избирательная кампания и чем больше громких дел, компрометирующих президента, тем лучше для оппозиционных участников. Эту тему будут максимально раздувать информационно, хотя она и так очень громкая при любом раскладе. Второй фактор — то, что расследование идет давно, так же как и с Дональдом Трампом, — пояснила в беседе с «Известиями» руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктория Журавлева.

Президент США Джо Байден во время визита на завод по производству ветряных башен Arcosa в Белене, штат Нью-Мексико. 3 августа 2023 года Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Бывший американский лидер Дональд Трамп, объявивший о своем участии в будущей президентской гонке, сейчас проходит по трем судебным разбирательствам, по двум из них тоже назначен спецпрокурор.

— Это долголетнее расследование в отношении Хантера Байдена, оно началось еще во время президентства Барака Обама. Судебные процессы в США длятся долго, на разных уровнях собирают всевозможные доказательства. Пока это поднимется с одного уровня на другой, пройдут годы. Как, например, с делами Хантера Байдена и Дональда Трампа, — отметила американист.

По ее словам, когда именно произойдет новый виток расследования, сказать сложно.

— Его могут придержать, а могут и вытащить в нужный момент. Но при этом у него своя следственная логика. Очевидно, что пока, судя по тому, что вытаскивают, просто замять это дело не удастся. Скорее всего, будут дальнейшие разбирательства, возможно, суд, — добавила эксперт.

Бывший президент США Дональд Трамп со своими адвокатами Тоддом Бланшем и Джоном Лауро в федеральном суде в Вашингтоне. 3 августа 2023 года. Фото: REUTERS/Jane Rosenberg

Журавлева подчеркнула, что самому Байдену сейчас не нужно, чтобы дело замяли, ему необходимо показать, что он не собирается лоббировать интересы своей семьи, прикрывать ее, что он готов к тому, что дело будет расследоваться максимально прозрачно.

— Избирательная кампания создает сложные условия для самого президента. В других условиях, вероятно, это было бы можно замять. Но не сейчас. Для избирателей Байдена это не тот фактор, который бы заставил их проголосовать за республиканца, тем более за Трампа, — считает специалист.

Она добавила, что для колеблющегося электората это еще одно подтверждение того, о чем регулярно говорят Трамп и правоконсервативные республиканцы.

Барак Обама, Джо и Хантер Байдены. 2010 год Фото: TASS/EPA/ALEXIS C. GLENN

— Они заявляют, что правительство полностью прогнило, что оно коррумпировано, что всё это нужно менять. Так что для колеблющегося электората это может быть довольно значимым фактором при принятии решения на выборах. Но при этом Трамп тоже весь погряз в судах, — подчеркнула аналитик.

По ее словам, на этом фоне мог бы появиться новый, никому не известный независимый кандидат и разыграть эту карту.

— Но это явно будет не сейчас, истеблишмент очень силен и чужаков не пропускает. Но и у Трампа, и у сына Байдена это довольно значимые показательные процессы, говорящие о том, как выглядит внутренняя сторона политической элиты, и для американского электората, разочарованного в американском правительстве, это очень важные вещи. Новые люди, молодые реформаторы могли бы это как-то обыграть. Это путь США к обновлению элиты, — резюмировала эксперт.