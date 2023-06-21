Отцовские работы: как дело Хантера повлияет на карьеру Байдена

Скандал вокруг Байдена-младшего может повлиять на предвыборную кампанию его отца . Особенно если учитывать настрой республиканцев продолжать расследования дел семьи президента. Однако Байден-старший может ужесточить свою внешнеполитическую риторику, чтобы в рамках предвыборной кампании сместить акценты в сознании общественности , считают американские и российские эксперты. В частности, скорее всего он сосредоточится на дальнейшем противостоянии с Россией и Китаем.

Дело за сыном

Расследование в отношении сына действующего президента США Джо Байдена Хантера о неуплате налогов , которое затянулось на пять лет, и незаконном хранении оружия, похоже, подошло к своему финалу, но не совсем тому, которого ожидал республиканский блок .

20 июня стало известно, что Байден-младший заключил сделку с федеральной прокуратурой: он признал себя виновным в совершении двух налоговых правонарушений . Согласно пресс-релизу прокуратуры, сын американского лидера в 2017 и 2018 годах получил налогооблагаемый доход на сумму свыше $1,5 млн, но в то время не платил подоходный налог.

При этом прокуроры согласились снять обвинение, касавшееся хранения оружия в то время, когда сын главы государства употреблял наркотики, но только если он пройдет двухлетний испытательный срок . Он подразумевает, что Хантер Байден не будет употреблять наркотики в течение 24 месяцев, а также согласится никогда больше не владеть огнестрелом. Таким образом, сделка, по сути, позволяет ему избежать уголовного обвинения и тюремного заключения.

Однако это решение еще должен одобрить федеральный судья . По сообщениям СМИ, Байден-младший предстанет перед судом в штате Делавэр, где ему будет официально предъявлено обвинение, а он признает себя виновным. «Насколько я понимаю, пятилетнее расследование в отношении Хантера завершено», — сказал адвокат сына президента Кристофер Кларк.

Тем не менее в уже упомянутом пресс-релизе офиса прокурора штата Делавэр Дэвида Вайса, занимающегося этим делом, подчеркивается, что «расследование продолжается».

Президент США уже отреагировал на решение своего сына, заявив журналистам, просившим прокомментировать ситуацию, что «очень гордится» им .

Впрочем, сложившаяся ситуация все равно может ударить по позициям действующей администрации США и непосредственно по Байдену-старшему, причем, как сообщают в Politico, близкое окружение президента готовится к усиленному прессингу со стороны республиканцев. К слову, многие политики из «красного» лагеря крайне критически отнеслись к сделке Хантера со следствием. Так, к примеру, спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти назвал произошедшее «демонстрацией системы двойных стандартов».

« Если вы — главный политический оппонент президента, министерство юстиции пытается буквально упрятать вас за решетку и дать вам тюремный срок. Но если вы сын президента, вы получаете полюбовную сделку », — заявил он, напомнив уже о двух уголовных обвинениях в отношении экс-президента США Дональда Трампа.

Кроме того, в республиканской партии пообещали продолжить свои расследования, касающиеся всей семьи действующего главы государства.

Правильно переводить стрелки

Представители «красных» и дальше будут поднимать вопрос о Хантере Байдене, делая особый акцент на сравнении его случая с делами против Трампа, считает профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

И это может ударить по рейтингу действующего президента, который и так не пользуется большой популярностью в широких массах , хотя и считается основным кандидатом среди демократов. Согласно опросу Harvard-Harris, 62% американцев считают, что страна движется в неправильном направлении, а рейтинг одобрения главы государства в течение последних четырех месяцев сохраняется на уровне 43%.

Вместе с тем, основными аспектами, которые в наибольшей степени волнуют народ США, стали инфляция (33%), иммиграция (26%), рабочие места и экономика (24%), оружейный вопрос (19%), а также уровень преступности и наркотики (18%). Международная политика для простых американцев остается практически внизу списка (5%), однако вполне вероятно, что именно на ней Байден может сосредоточиться во время предвыборной гонки, чтобы сместить акценты.

— Президент Байден вполне может ужесточить внешнеполитическую риторику в преддверии выборов 2024 года , — допустил в беседе с «Известиями» профессор Хан.

Однако не факт, что она будет сопровождаться дополнительными агрессивными действиями. По его мнению, Соединенные Штаты не желают полноценно включаться в какие-либо дополнительные глобальные конфликты.

— Конечно, ему бы все хотелось увести на внешнюю политику, но там провал за провалом . В США даже некоторые говорят, что по всей внешней политике президент [госсекретарь Энтони] Блинкен, а не Байден, — отметил ведущий научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН им. Примакова Виктор Мизин.

К слову, постепенно ужесточающаяся риторика проявилась накануне по отношению к КНР, практически сразу после официального визита туда Блинкена . В начале недели казалось, что Вашингтон настроен на нормализацию диалога с Пекином — глава госдепа заявил, что история со сбитым в феврале над территорией США китайским аэростатом должна быть закрыта. В ответ на это председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что контакты двух государств нужно основывать на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию межгосударственной обстановки.

При этом практически сразу после Байден сделал выпад в отношении китайского руководства, назвав товарища Си «диктатором» . «Это большой позор для диктаторов — не знать, что происходит. [Летательный аппарат] не должен был оказаться там, где его обнаружили, он сбился с курса», — заявил американский лидер во время сбора средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. В ответ на это МИД Китая, разумеется, выразил протест.

Также неустанно фиксируется агрессивная риторика по отношению к России, особенно на фоне СВО и выделении американскими властями огромных средств на помощь Киеву.

— Такая политика будет продолжаться, поскольку, по различным опросам, она пользуется поддержкой в народе, в массах , — спрогнозировал Виктор Мизин.

Так что помощь, которую нынешняя администрация неустанно оказывает Киеву, будет демонстрироваться широкой публике при любом удобном случае, причем как свидетельство поддержки стремления к свободе, заключил эксперт.