Сын за отца: против Байдена-младшего собрались выдвинуть обвинения

Прокуратура штата Делавэр собирается предъявить обвинение сыну американского лидера Хантеру Байдену в связи с дачей ложных показаний и налоговыми махинациями. Это происходит после того, как против бывшего президента США Дональда Трампа, объявившего о своем участии в предстоящей президентской гонке, выдвинули уголовные обвинения по 33 пунктам. Что происходит вокруг сына главы государства — разбирались «Известия».

Расследование длится четыре года

«В федеральной прокуратуре близки к принятию решения относительно того, предъявлять ли обвинения сыну президента Байдена Хантеру в рамках длящегося четыре года расследования, связанного с нарушениями, которые касаются налогов и оружия», — сообщает телеканал Fох News со ссылкой на источники.

При этом уточняется, что, когда именно примут это решение, пока неизвестно. По сведениям телеканала, адвокаты Хантера Байдена встречались с сотрудниками минюста США две недели назад.

Расследованием этого дела занимается прокурор Дэвид Вайс, назначенный еще бывшим президентом США Дональдом Трампом. Тем временем в начале апреля экс-главе государства тоже предъявили уголовные обвинения по 33 пунктам «по делу порноактрисы Сторми Дэниелс». Следователи полагают, что он заплатил женщине $130 тыс. за молчание об их романе.

Экс-президент США Дональд Трамп во время предъявления ему обвинения из 34 пунктов, 4 апреля 2023 года Фото: Global Look Press/Timothy A. Clary - Pool via CNP

Помимо этого, 9 мая суд присяжных постановил, что экс-лидер, вероятно, сексуально домогался колумнистку журнала Elle Элизабет Джин Кэрролл и постановил выплатить ей $5 млн компенсации.

В настоящее время прокуратура изучает финансовые вопросы, в том числе — нарушал ли сын Байдена налоговые законы страны и законы об отмывании денег во время деловых операций с зарубежными партнерами, в частности с КНР.

Как сообщала The New York Times, его подозревают в предоставлении ложных данных о вычетах для бизнеса и несоблюдении сроков подачи налоговых деклараций за 2016 и 2017 годы.

Байдены всё отрицают

Помимо этого, Хантера Байдена подозревают в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия. Сын президента долгое время боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Следствие подозревает, что в 2018 году при заполнении документов для покупки пистолета он соврал, отметив, что не употреблял наркотики.

Хантер и Джо Байдены Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сам президент заявил о невиновности своего сына . «Хантер не сделал ничего плохого. Я доверяю ему. Я верю в него», — сказал глава государства, добавив, что сын повлиял на его президентство только тем, что заставлял отца «быть гордым» за него.

Помимо этого, с Байденом-младшим связаны и другие подозрения, касающиеся также его отца. В частности, речь идет об украинской компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер. Занимавший тогда пост президента Дональд Трамп требовал расследовать коррупционные схемы, в которых, по его мнению, могли быть замешаны оба Байдена.

Трамп заподозрил, что Джозеф Байден, который на тот момент был вице-президентом в администрации президента Барака Обамы, мог использовать свое служебное положение для того, чтобы помочь бизнесу своего сына, а также оказывал давление на украинские власти, чтобы те уволили генпрокурора Виктора Шокина, который проводил расследование в отношении деятельности Burisma.

Оба Байдена эти обвинения отвергают.

Офис украинской энергетической компании Burisma Holdings Ltd в Киеве Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Судебные дела в США длятся долго

По мнению младшего научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасии Буниной, было бы наивным полагать, что нет никакой политической подоплеки в происходящем.

— Такие большие дела для любого государственного органа — это политическое решение. Ведь его могли отодвинуть еще на пару месяцев или же начать раньше. Скорее всего, дело было изначально частично политическое. У администрации президента [Трампа] был запрос на проведение расследования, для этого находились какие-то доказательства, — пояснила американист.

Эксперт отметила, что судебные дела в США ведутся долго.

— Возможно, какие-то личные политические убеждения людей, принимающих решения внутри ЦРУ, повлияли на то, что нужно было заняться делом Хантера Байдена именно сейчас. И партийный аппарат Республиканской партии только за, потому что это помогает отвлечь внимание от Трампа, а также показать всей стране, что он и правитель плохой, и с семьей у него не всё в порядке, — пояснила специалист в беседе с «Известиями».

Бунина добавила, что стратегически республиканцы не могут на этом выстраивать свою предвыборную кампанию, но для них это стало приятным совпадением событий.

Хантер Байден возле здания суда Фото: REUTERS/Karen Pulfer Focht

Постараются уничтожить Байдена

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктория Журавлева полагает, что в с ложившейся ситуации прослеживаются две вещи. Первое — фактически начинается подготовка к избирательной кампании 2024 года и сейчас создается информационное поле. Второе — также присутствует логика досудебного разбирательства.

— Нужно набирать очки, подставлять кандидатов. Именно сейчас то, что накоплено, нужно выбрасывать в информационное поле. Дело Хантера Байдена рассматривается так же долго, как и все дела Трампа. Сейчас оно дошло до того этапа, когда можно предъявить обвинения. Совпало это или время выжидали специально, чтобы выйти на данный этап сейчас, уже домыслы, — считает американист.

По ее мнению, очевидно только то, что речь идет о двух параллельных процессах, которые пересеклись. При этом она считает, что не стоит связывать ситуацию, сложившуюся вокруг сына Джозефа Байдена, с низким рейтингом самого главы государства.

— На протяжении всего президентства, за исключением первого полгода, у Байдена стабильно невысокий рейтинг. Несмотря на все его законодательные успехи, общество всё равно им недовольно. Это нормально для американцев. Особенно когда экономическое положение, как сейчас, заставляет среднего американца волноваться относительно своего благополучия, это выражается в недовольстве администрацией президента, — уверена эксперт.

Действующий президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Политолог полагает, что республиканцы будут стараться уничтожить Байдена любыми информационными средствами.

— Проблема в том, что демократам всё равно никуда не деться от кандидатуры Байдена. Остался год, он действующий президент, вполне дееспособен, заявил о том, что будет выставлять свою кандидатуру. Подготовить какого-то нового кандидата практически невозможно. У республиканцев есть шанс на то, чтобы выиграть выборы в 2024 году , — полагает Виктория Журавлева.

Специалист добавила, что американцы традиционно переизбирают своих президентов. На Трампе эта традиция прекратилась, а Байден вполне может ее продолжить.

— Слишком равны силы двух групп — либералов и консерваторов. Страна расколота поровну. Ситуация, когда президент избирается с небольшим отрывом, становится обычной, поэтому предвыборная гонка воспринимается всё более значимой. Любой новый скандал в отношении того или иного кандидата может пошатнуть баланс в одну или другую сторону, поэтому будут стараться вытаскивать всё, что только возможно, и про Трампа, и про Байдена, — подытожила эксперт в беседе с «Известиями».