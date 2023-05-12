 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN сообщил о возможном ослаблении санкций против РФ для обмена заключенных
Мир
Илон Маск объявил об уходе с поста гендиректора Twitter
Армия
В Минобороны РФ сообщили о контроле обстановки в зоне СВО
Мир
В МИД Молдавии указали на необходимость укрепления обороноспособности
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Мир
РФ запросила на 18 мая заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину
Мир
На Украине выразили надежду на поставки ракет большой дальности от США
Мир
США пригрозили санкциями Грузии в случае возобновления авиасообщения с РФ
Политика
Комитет ГД единогласно поддержал денонсацию ДОВСЕ
Мир
Бывший посол Украины в ФРГ Мельник стал послом страны в Бразилии
Общество
Пожар на складе в Норильске локализован на площади 4 тыс. кв. м
Общество
Житель Кузбасса получил пожизненный срок за убийство пристава в суде
Мир
Премьер Грузии призвал критикующих решение России страны тоже ввести безвиз для грузин
/

Сын за отца: против Байдена-младшего собрались выдвинуть обвинения

Его подозревают в даче ложных показаний и налоговых махинациях
Фото: Getty Images/Tom Williams
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура штата Делавэр собирается предъявить обвинение сыну американского лидера Хантеру Байдену в связи с дачей ложных показаний и налоговыми махинациями. Это происходит после того, как против бывшего президента США Дональда Трампа, объявившего о своем участии в предстоящей президентской гонке, выдвинули уголовные обвинения по 33 пунктам. Что происходит вокруг сына главы государства — разбирались «Известия».

Расследование длится четыре года

«В федеральной прокуратуре близки к принятию решения относительно того, предъявлять ли обвинения сыну президента Байдена Хантеру в рамках длящегося четыре года расследования, связанного с нарушениями, которые касаются налогов и оружия», — сообщает телеканал Fох News со ссылкой на источники.

При этом уточняется, что, когда именно примут это решение, пока неизвестно. По сведениям телеканала, адвокаты Хантера Байдена встречались с сотрудниками минюста США две недели назад.

Расследованием этого дела занимается прокурор Дэвид Вайс, назначенный еще бывшим президентом США Дональдом Трампом. Тем временем в начале апреля экс-главе государства тоже предъявили уголовные обвинения по 33 пунктам «по делу порноактрисы Сторми Дэниелс». Следователи полагают, что он заплатил женщине $130 тыс. за молчание об их романе.

Экс-президент США Дональд Трамп во время предъявления ему обвинения из 34 пунктов, 4 апреля 2023 года

Экс-президент США Дональд Трамп во время предъявления ему обвинения из 34 пунктов, 4 апреля 2023 года

Фото: Global Look Press/Timothy A. Clary - Pool via CNP

Помимо этого, 9 мая суд присяжных постановил, что экс-лидер, вероятно, сексуально домогался колумнистку журнала Elle Элизабет Джин Кэрролл и постановил выплатить ей $5 млн компенсации.

В настоящее время прокуратура изучает финансовые вопросы, в том числе — нарушал ли сын Байдена налоговые законы страны и законы об отмывании денег во время деловых операций с зарубежными партнерами, в частности с КНР.

Как сообщала The New York Times, его подозревают в предоставлении ложных данных о вычетах для бизнеса и несоблюдении сроков подачи налоговых деклараций за 2016 и 2017 годы.

Нескромное родство: как обвинения против сына Байдена повлияют на переизбрание отца
И могут ли замять очередной скандал с участием Хантера

Байдены всё отрицают

Помимо этого, Хантера Байдена подозревают в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия. Сын президента долгое время боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Следствие подозревает, что в 2018 году при заполнении документов для покупки пистолета он соврал, отметив, что не употреблял наркотики.

Хантер и Джо Байдены

Хантер и Джо Байдены

Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сам президент заявил о невиновности своего сына. «Хантер не сделал ничего плохого. Я доверяю ему. Я верю в него», — сказал глава государства, добавив, что сын повлиял на его президентство только тем, что заставлял отца «быть гордым» за него.

Помимо этого, с Байденом-младшим связаны и другие подозрения, касающиеся также его отца. В частности, речь идет об украинской компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер. Занимавший тогда пост президента Дональд Трамп требовал расследовать коррупционные схемы, в которых, по его мнению, могли быть замешаны оба Байдена.

Трамп заподозрил, что Джозеф Байден, который на тот момент был вице-президентом в администрации президента Барака Обамы, мог использовать свое служебное положение для того, чтобы помочь бизнесу своего сына, а также оказывал давление на украинские власти, чтобы те уволили генпрокурора Виктора Шокина, который проводил расследование в отношении деятельности Burisma.

Оба Байдена эти обвинения отвергают.

Офис компании украинской энергетической компании Burisma Holdings Ltd в Киеве

Офис украинской энергетической компании Burisma Holdings Ltd в Киеве

Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Судебные дела в США длятся долго

По мнению младшего научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасии Буниной, было бы наивным полагать, что нет никакой политической подоплеки в происходящем.

— Такие большие дела для любого государственного органа — это политическое решение. Ведь его могли отодвинуть еще на пару месяцев или же начать раньше. Скорее всего, дело было изначально частично политическое. У администрации президента [Трампа] был запрос на проведение расследования, для этого находились какие-то доказательства, — пояснила американист.

Как так, Такер: самого популярного журналиста США убрали из эфира
Слишком много неприятных новостей для Белого дома

Эксперт отметила, что судебные дела в США ведутся долго.

— Возможно, какие-то личные политические убеждения людей, принимающих решения внутри ЦРУ, повлияли на то, что нужно было заняться делом Хантера Байдена именно сейчас. И партийный аппарат Республиканской партии только за, потому что это помогает отвлечь внимание от Трампа, а также показать всей стране, что он и правитель плохой, и с семьей у него не всё в порядке, — пояснила специалист в беседе с «Известиями».

Бунина добавила, что стратегически республиканцы не могут на этом выстраивать свою предвыборную кампанию, но для них это стало приятным совпадением событий.

Хантер Байден возле здания суда

Хантер Байден возле здания суда

Фото: REUTERS/Karen Pulfer Focht

Постараются уничтожить Байдена

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктория Журавлева полагает, что в сложившейся ситуации прослеживаются две вещи. Первое — фактически начинается подготовка к избирательной кампании 2024 года и сейчас создается информационное поле. Второе — также присутствует логика досудебного разбирательства.

— Нужно набирать очки, подставлять кандидатов. Именно сейчас то, что накоплено, нужно выбрасывать в информационное поле. Дело Хантера Байдена рассматривается так же долго, как и все дела Трампа. Сейчас оно дошло до того этапа, когда можно предъявить обвинения. Совпало это или время выжидали специально, чтобы выйти на данный этап сейчас, уже домыслы, — считает американист.

За кампанию: Джо Байден официально вступил в президентскую гонку
Какие шансы у действующего главы США остаться в Белом доме на второй срок

По ее мнению, очевидно только то, что речь идет о двух параллельных процессах, которые пересеклись. При этом она считает, что не стоит связывать ситуацию, сложившуюся вокруг сына Джозефа Байдена, с низким рейтингом самого главы государства.

— На протяжении всего президентства, за исключением первого полгода, у Байдена стабильно невысокий рейтинг. Несмотря на все его законодательные успехи, общество всё равно им недовольно. Это нормально для американцев. Особенно когда экономическое положение, как сейчас, заставляет среднего американца волноваться относительно своего благополучия, это выражается в недовольстве администрацией президента, — уверена эксперт.

Действующий президент США Джо Байден

Действующий президент США Джо Байден

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Политолог полагает, что республиканцы будут стараться уничтожить Байдена любыми информационными средствами.

Проблема в том, что демократам всё равно никуда не деться от кандидатуры Байдена. Остался год, он действующий президент, вполне дееспособен, заявил о том, что будет выставлять свою кандидатуру. Подготовить какого-то нового кандидата практически невозможно. У республиканцев есть шанс на то, чтобы выиграть выборы в 2024 году, — полагает Виктория Журавлева.

Специалист добавила, что американцы традиционно переизбирают своих президентов. На Трампе эта традиция прекратилась, а Байден вполне может ее продолжить.

— Слишком равны силы двух групп — либералов и консерваторов. Страна расколота поровну. Ситуация, когда президент избирается с небольшим отрывом, становится обычной, поэтому предвыборная гонка воспринимается всё более значимой. Любой новый скандал в отношении того или иного кандидата может пошатнуть баланс в одну или другую сторону, поэтому будут стараться вытаскивать всё, что только возможно, и про Трампа, и про Байдена, — подытожила эксперт в беседе с «Известиями».

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023