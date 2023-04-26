Как так, Такер: самого популярного журналиста США убрали из эфира

Телеканал Fox News объявил о завершении сотрудничества с самым популярным политическим журналистом США Такером Карлсоном. Версия о политической мотивации этого решения, несмотря на заверения менеджмента компании, остается основной. Кем стал известный телеведущий для американской политической жизни — в материале «Известий».

По соглашению сторон

По распространенной версии, расторжение контракта якобы связано с иском к Fox News компании — производителя машин для голосования Dominion Voting Systems. Ранее Карлсон утверждал, что аппараты, использовавшиеся на выборах 2020 года, были заранее запрограммированы на победу Байдена. Суд постановил, что канал должен выплатить Dominion Voting Systems $787,5 млн, гораздо меньше заявленной истцом суммы. Однако эта версия выглядит слабой. Потери Fox News от ухода журналиста только за один следующий день составили, по разным оценкам, от $500 млн до $900 млн. Теперь компании предстоит пережить резкий отток аудитории, который еще более увеличит убытки.

Увольнение журналиста вполне может оказаться результатом сговора, считает эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Такер Карлсон на Республиканском национальном съезде в Кливленде. 2016 год Фото: Global Look Press/Bruce Cotler

— Вероятно, владелец Fox News Руперт Мердок заключил соглашение с представителями демократического истеблишмента, и если бы Карлсон не был уволен, то сумма иска была бы гораздо больше. Это решение является продуктом политического давления и последующей сделки, — полагает собеседник.

В 2022 году выходившее в прайм-тайм шоу Tucker Carlson Tonight собирало в среднем 3,32 млн зрителей каждый вечер, в марте–апреле 2023-го — 3,39 млн, что делало его самой популярной телепрограммой в США. Впрочем, настолько высокие рейтинги обусловлены не только риторикой Карлсона, но и тем, что на американском телевидении он был, по сути, единственным, кто на протяжении нескольких лет смело транслировал ее в эфир.

Кеннеди убил

Куда более вероятно, что де-факто увольнение Карлсона в той или иной степени связано с его недавними эфирами. В последнее время журналист особенно много внимания уделял Украине. Связано это было в первую очередь с информацией, представленной в недавно опубликованных секретных документах спецслужб. Карлсон обвинил Белый дом во лжи о происходящем на Украине, развязывании третьей мировой войны с Россией из-за присутствия там американских войск, а также прокомментировал крайне неприятную тему неких американских ядерных технологий, обнаруженных на Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС в Энергодаре Фото: РИА Новости

Кульминацией стало вышедшее в эфир 19 апреля интервью кандидата от демократов Роберта Кеннеди, которого Карлсон назвал «одним из самых смелых людей из тех, кого он знал». Племянник одного из наиболее популярных президентов в американской истории и пока единственный реальный оппонент Байдена на праймериз в эфире республиканского Fox News в своих высказываниях вышел далеко за границы внутрипартийной дисциплины. Что касается Украины, Кеннеди, как и Карлсон, поставил вопрос цели Белого дома в украинском кризисе и причин огромной, бесконтрольной помощи Киеву. Он также заявил, что «русские убивают украинцев в отношении 8 к 1», а величину потерь ВСУ обозначил в 300 тыс. человек. Несмотря на то что сейчас шансы нового кандидата в дуэли с президентом невелики, до июня 2024 года (завершение праймериз демократов) он, вероятно, еще не раз появился бы в самом рейтинговом политическом шоу страны.

Кандидат от демократов Роберт Кеннеди — младший во время официальной церемонии выдвижения на пост президента США в Бостоне Фото: REUTERS/Brian Snyder

Вынужденный уход Такера Карлсона — это атака не только на американских консерваторов, но и на представителей «партии мира» в Вашингтоне, считает Дмитрий Суслов.

— Он был одним из немногих лидеров общественного мнения (и, безусловно, самый авторитетный среди этих немногих), кто открыто выступал против дальнейшего затягивания украинского кризиса и участия в нем США, — отметил эксперт.

Внештатный советник

Впрочем, из сказанного Карлсоном до этого момента хватило бы на несколько увольнений. В комментариях телеведущего уместилась практически вся протестная и антиэлитарная повестка двух последних десятилетий. Журналист защищал участников «штурма Капитолия», Сноудена, Ассанжа и даже арестованного за недавний слив «документов Пентагона» Джека Тейшейру. Он открыто и жестко критиковал гендерную и расовую повестки демократов. Но особенно много от Карлсона доставалось инициаторам украинского проекта: семейству Байденов, Энтони Блинкену, Виктории Нуланд и другим.

Агенты ФБР во время ареста подозреваемого в утечке секретных документов военного Джека Тейшейры Фото: WCVB-TV via ABC via REUTERS

Роль Такера Карлсона в политической жизни США гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Начиная с 2016 года он, по сути, стал медиапроекцией политики Дональда Трампа, а по мере растущей популярности сделался еще и выразителем мнения изоляционистской части консервативного электората. Это особенно проявилось в мае–июне 2019 года, когда Карлсон был одним из немногих лидеров общественного мнения, поддержавших решение Трампа не начинать открытый конфликт с Ираном, хотя большинство членов администрации президента выступали за начало войны. Тогда журналист обрушился с критикой на «разжигателей войны», главным из которых он назвал советника по национальной безопасности Джона Болтона. Спустя два месяца Трамп уволил чиновника из-за «значительных разногласий».

Демократические СМИ, включая The New York Times, утверждали, что Карлсон лично убедил главу государства не атаковать Иран. Он же последовательно критиковал запущенный демократами нарратив о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, и разоблачение этой истории во многом состоялось благодаря ему. К слову, в самой России Карлсон сегодня, вероятно, самый известный и уважаемый американский журналист.

Военные учения Ирана «Зульфикар-1401» в Оманском заливе Фото: TASS/Zuma

Скандал с увольнением Карлсона только подогреет и без того тяжелый социальный раскол, подчеркивает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

— Такие события сделают расслоение и культурные войны в американском обществе еще острее. Байден обещал склеивать страну, но добился противоположного результата. Причем взгляды противостоящих сторон совершенно несовместимы, а наибольшую активность в обеих партиях проявляют радикалы, — прокомментировал собеседник.

Трехголовый Трамп

Либеральные медиа пророчат Такеру забвение и судьбу двух его идейных оппонентов — экс-звезды NBC News Мегин Келли и уволенного на следующий день из CNN Дона Лемона. Однако шансов на это практически нет . Во-первых, Карлсон уходит на пике и с имиджем борца с «глубинным государством», в то время как его коллеги покинули медиаолимп исключительно из-за собственных неуклюжих высказываний и неуместного поведения. Во-вторых, в консервативном лагере нет никого, кто мог бы сравниться с ним по популярности. Ни Бен Шапиро, ни Гленн Гринвальд таких высот никогда не достигали. Более центристские медиа предрекают Карлсону создание собственного независимого проекта.

Илон Маск во время эксклюзивного интервью Такеру Карлсону Фото: Fox News

Такер известен хорошими отношениями с Илоном Маском. На минувшей неделе он сделал эксклюзивное интервью с миллиардером, где тот, кроме прочего (например, рассуждений о необходимости государственного контроля за технологией искусственного интеллекта), фактически обвинил компании, собирающие большие данные, в планах по захвату власти. Вполне вероятно, их пути в скором будущем вновь пересекутся. В таком случае в PR-команду Трампа соберутся практически все американские альтернативные медиа, и с точки зрения консерваторов выборы 2024 года станут настоящей «войной против системы».

Символично, что на следующий день после увольнения Карлсона о планах баллотироваться на второй срок объявил Джо Байден. Президентская кампания в США действительно началась.